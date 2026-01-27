蒔埜ひな、写真集の先行カットが公開 胸元があいたワンピースであどけない表情
高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokで投稿する「バレー部あるある」動画で注目を集めている俳優の蒔埜ひな（21）の初となる写真集『蒔埜ひな1st写真集 環の光』（2月12日発売／光文社）の先行カットが、27日発売の『週刊FLASH』で公開された。
【先行カット】胸元の開いたワンピースで…シーサーとポーズを決める蒔埜ひな
蒔埜は2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。清廉な雰囲気とアーティスティックな佇まいを併せ持つ存在感で、SNSを中心に支持を広げてきた。初写真集の舞台に選ばれたのは南国・沖縄。サンライズビーチで見せる水着姿や、水牛と触れ合う中でこぼれる無邪気な笑顔など、自然体の魅力が随所に収められている。
本作では、これまでのイメージを一歩進めた表現にも挑戦。大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「可愛らしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を大きく変えていく。夢に向かって進む22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容となっている。
公開された先行カットでは、蒔埜がシーサーの隣で胸元が開いたワンピース姿であどけない表情を見せている。
蒔埜は、2004年2月12日生まれ。高知県出身。身長165センチ。趣味はカメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培。特技はスポーツ全般。高校時代には春高バレーに出場。2023年、「ミスオリエンタル日本大会」に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024年7月に芸能界デビュー。TikTok の「バレー部あるある」動画で話題となる。短編映画『宍の涙』に主演・正木梨花役で出演。
【先行カット】胸元の開いたワンピースで…シーサーとポーズを決める蒔埜ひな
蒔埜は2024年7月に芸能界デビューした新進気鋭の俳優。清廉な雰囲気とアーティスティックな佇まいを併せ持つ存在感で、SNSを中心に支持を広げてきた。初写真集の舞台に選ばれたのは南国・沖縄。サンライズビーチで見せる水着姿や、水牛と触れ合う中でこぼれる無邪気な笑顔など、自然体の魅力が随所に収められている。
公開された先行カットでは、蒔埜がシーサーの隣で胸元が開いたワンピース姿であどけない表情を見せている。
蒔埜は、2004年2月12日生まれ。高知県出身。身長165センチ。趣味はカメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培。特技はスポーツ全般。高校時代には春高バレーに出場。2023年、「ミスオリエンタル日本大会」に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024年7月に芸能界デビュー。TikTok の「バレー部あるある」動画で話題となる。短編映画『宍の涙』に主演・正木梨花役で出演。