最高のライバルに最高の舞台、円熟味を増す役者雀士が躍動した。「大和証券Mリーグ2025-26」1月26日の第1試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。個人2連勝で、自己最多を更新するシーズン個人9勝目とした。

【映像】気迫の一撃！萩原、2局連続満貫のシーン

この試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、萩原、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びで開始。東1局、萩原は石井から満貫をダマテンでロン。幸先の良いスタートを切ると、東2局はリーチで満貫をツモ。さらに東4局はトップ目ながら役なし・ドラなしのペン7筒をリーチ。「小さい二の矢もアガリ逃しに繋がることが嫌だった」と語ったこの手は流局したものの、萩原の積極的な攻めに視聴者も沸いた。

決定弾が飛び出したのは南2局。カン7索待ちでダマテンにしていた終盤、6索を重ねて八万とのシャンポンリーチを敢行した。その後、2着目の竹内から八万を捉えてロン。リーチ・赤・ドラの5200点が完成した。勝機を逃さない果敢な攻めは、解説の村上淳（最高位戦）を「素晴らしかった」と唸らせた。南4局1本場は親の滝沢が石井から親満貫をロン。同2本場は竹内が石井から満貫をアガりゲームセット。この勝利で萩原の個人成績は＋205.7まで膨らみ、6位に浮上した。

試合後のインタビューで萩原は、「前回は瀬戸熊さんが苦しいラスになってしまった。次が大事だと思っている中で、監督が僕を指名してくれた。まずは自分が納得できる麻雀、チームが納得する麻雀を打ちたかった」と振り返った。

積極的な攻めが印象的だった点については、「俺はビビりだから」と照れ笑いを浮かべつつ、「南2局のリーチも理想形には全然進まなくて、欲しいところが引けなかった。でも八万は分からないけど、山にはありそうな気がした。勝負どころで踏み込めるマインドでいたかった」と語った。

「麻雀が楽しそうですね」と問われると、「人生が楽しいです。生きてるってことは楽しい」と即答。「キャリアより過去より、今が大事」と言い切り、試合前の心境についても「元太、一馬、タッキー。めっちゃ楽しそうやん、って！楽しい半荘を1回打てることが何よりでした」と笑顔を見せた。

最後はファンへの感謝を述べた上で「麻雀よ、ありがとう！」。その言葉通り、今を楽しみ切る姿こそが、この日の萩原の強さだった。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）4万7100点／＋67.1

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）3万1600点／＋11.6

3着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万1500点／▲8.5

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）−1万200点／▲70.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

