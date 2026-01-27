本を読むほど自分の考えが弱くなる――そんな違和感はありませんか？ 本は地図であって旅ではない。読書を思考の道具に変えるにはどうすればいいでしょうか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

ただ本を読むだけでは思考が狭くなる

自分で考えなくていい安楽な状態で、一日中本を読んでいたら、

自分の思考の幅はどんどん狭まってしまう。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

本は便利だが、受け取るだけだと頭は鍛えられない。

読めば読むほど安心できる一方で、自分の結論を出す力は弱くなる。

大切なのは、読む前後に「自分の時間」を必ず入れることだ。

開く前に、目的を一行で決める。

「この章で何を知りたいか」。

読みながら重要だと思った箇所は、引用せず自分の言葉で一文に言い換える。

章の終わりに、賛成と疑問を一つずつ書く。

根拠を短く添える。

読み終えたら、明日やる行動を一つだけ決める。

三十分読んだら五分は閉じて考える。

情報の連続をいったん止めることで、理解は自分のものになる。

要約やレビューは参考にとどめる。

本は地図にはなるが、旅そのものではない。

同時に多冊を広げず、一冊に区切りをつける。

戻って読む回数を増やす。

比べる相手は他人の読書量ではなく、昨日の自分の理解にする。

一行でも自分の言葉が増えたかで測る。

「読むために考える」のではなく、「考えるために読む」。

この順番を保てば、読書は安楽な逃避ではなく、思考を広げる道具に変わる。