自分で考えなくていい安楽な状態で、一日中本を読んでいたら、自分の思考の幅はどんどん狭まってしまう。
本を読むほど自分の考えが弱くなる――そんな違和感はありませんか？ 本は地図であって旅ではない。読書を思考の道具に変えるにはどうすればいいでしょうか。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。
ただ本を読むだけでは思考が狭くなる
自分で考えなくていい安楽な状態で、一日中本を読んでいたら、
自分の思考の幅はどんどん狭まってしまう。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
本は便利だが、受け取るだけだと頭は鍛えられない。
読めば読むほど安心できる一方で、自分の結論を出す力は弱くなる。
大切なのは、読む前後に「自分の時間」を必ず入れることだ。
開く前に、目的を一行で決める。
「この章で何を知りたいか」。
読みながら重要だと思った箇所は、引用せず自分の言葉で一文に言い換える。
章の終わりに、賛成と疑問を一つずつ書く。
根拠を短く添える。
読み終えたら、明日やる行動を一つだけ決める。
三十分読んだら五分は閉じて考える。
情報の連続をいったん止めることで、理解は自分のものになる。
要約やレビューは参考にとどめる。
本は地図にはなるが、旅そのものではない。
同時に多冊を広げず、一冊に区切りをつける。
戻って読む回数を増やす。
比べる相手は他人の読書量ではなく、昨日の自分の理解にする。
一行でも自分の言葉が増えたかで測る。
「読むために考える」のではなく、「考えるために読む」。
この順番を保てば、読書は安楽な逃避ではなく、思考を広げる道具に変わる。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）