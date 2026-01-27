「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後にみに知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売される。本書は、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

Photo: Adobe Stock

小学校入学前から、賢い子を育てる方法

幼稚園生の息子を連れてお菓子作り教室に通ったとき、そこの先生がいろいろなことを教えてくれた。

パウンドケーキをきれいに焼くには、生地を型に入れたあとトントンして空気を抜いたほうが良い、生地を型に移すとき、ボウルに残っているものは手で集めちゃうと早い（手がきれいなら）などなど。

お菓子作りの話以外にもよく覚えている話がある。

先生のお友だちが実践した「賢い子を育てる方法」だ。

その方は、子どもたちが小さい頃からあることを徹底していた。そのおかげで子どもたちは賢くなり、東大に行ったのだという。

いったい何だろうと思ったら、それは「子ども自身が明日の天気を調べて洋服を決め、着る順番に重ねて準備をすること」だというのだ。

たったそれだけ？

話を聞いて拍子抜けすると同時に、和やかなムードになった。教室に来ているのはみんな幼稚園児ママなので、子どもの大学進学はまだ先のこと。ピンとこないながら、「大変じゃなさそう」なのでホッとした感じがあった。

そんなことくらいで東大に行けるなら、みんな行くわよねぇ。

その場はみんな笑っていたのだが。

自分の子が小学校高学年になった今、この言葉を思い出して「あれはすごいことだったのだな」と思う。

天気に合わせた服を選ぶことは、基本的なことではあるが実際難しいのだ。

小学生の息子に「今日は寒いから上着を着なさい」「雨が降るから長靴にしなさい」と何度言っても「大丈夫！」と言って出て行ってしまうし、足元がビショビショになって風邪をひいたり、気温に合わない服のせいで暑くて疲れていたり失敗ばかり。そもそも自分で着るものを準備することさえままならない。

小さいうちから「自分で天気に合った服を選んで準備をする」のは小さなことだが、一事が万事なのだろう。

こういった習慣の積み重ねが賢い子を育てるに違いないと感じた。

親子で天気にあった服選びについて話してみよう

小学校入学前後から、家庭で良い習慣を93個身につけられる『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』の中には「てんきにあったふくをえらぼう」という項目がある。



・てんきよほうをみよう。

・あついひは すずしいふくを、さむいひは あたたかいふくを きよう。

・あめのひは レインコートをきて ながぐつを はくよ。

・ひざしが つよいひは ぼうしを かぶろう。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.21）

かわいいイラストとともに、わかりやすく伝えてくれている。

「おうちの方へ」には、大人ができるフォローが書かれていて参考になる。

調整しやすいように薄手の服を重ね着したり、突然の雨に備えて予備の靴下をかばんやロッカーに入れておくと安心です。

（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.21）

天気にあった服選びのほか、本書にはさまざまな良い習慣作りについて書かれている。一つひとつは小さなことだが決してバカにできない、大切なことだ。親子で少しずつ取り組めたら素敵だと思う。賢く元気な子が育つに違いない。