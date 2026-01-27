真面目でウイットがあって誠実で、お茶の間の人気者だった元アナウンサーの逸見政孝さんが他界して、32年が経ちました。息子の太郎さんも、同じようにテレビの世界で活躍。超有名アナウンサーの息子として、多感な時期を過ごした葛藤や、「もっと親父と話したかった」今を聞きました。

家では「風呂、飯、寝る」だった父

── 昭和を代表するアナウンサーとして、お茶の間に愛された故・逸見政孝さんが1993年の48歳の若さでこの世を去ってから30年以上が経過しました。ニュースからバラエティーまで幅広く活躍し、知的でありながら明るくユーモアのある姿が印象に残っています。家庭ではどんなお父さんでしたか。

逸見さん：私は16歳から留学していたので、それ以前の記憶が中心になりますが、ひと言で言えば、「厳格な昭和の父」でしたね。とにかく仕事一筋で、家での会話といえば、「飯、風呂、寝る」。まさに「THE 亭主関白」という感じでした。父はつねに忙しく、家にいても多くを語る人ではありませんでした。だから、一緒にキャッチボールをしたりといった親子らしい時間は、残念ながらほとんどなかったんです。

16歳で日本を離れ、海外で留学生活を送っていたころ

── 有名人の息子ということで、周囲からの視線は避けられない環境だったかと思います。学校生活では理不尽な思いをされたこともあったとか。

逸見さん：父がテレビに出ている以上、どうしても「逸見の息子」として好奇の目で見られてしまう部分はありました。私自身、どちらかと言えば目立つタイプだったので。幼いころから野球を習っていて、体を動かすことが大好きな、いわゆるスポーツ万能なタイプで、野球をやりたくていろんなクラスから仲間を集めてくるようなガキ大将的なところもありました。学校でもつねに活発に動き回っているような生徒だったこともあり、同世代の子どもだけでなく、僕の存在をおもしろく思わない先生もいたようです。

いじめというほどではありませんが、小学校の休み時間に「野球をやろう」といろんなクラスから仲間を集めていると、ある先生がそれを阻止しようとわざと他のクラスと休み時間をずらしてきたり、「野球ばかりせずにサッカーもやれ」と生徒に命じたり。明らかに私を狙った嫌がらせに感じる場面がありました。

いじめが始まったのは、小学校高学年のころです。当時、フジテレビの看板番組だった『オールスター家族対抗歌合戦』に出たことで上級生から絡まれたり、テレビで歌った歌を目の前で合唱されたりと、執拗にいじられるのがすごく嫌でしたね。中学校に入るとさらにエスカレートし、他校の不良たちが校門で待ち構えていて、理由もなくボコボコに殴られたことも。当時は『ビー・バップ・ハイスクール』が流行っていたヤンキー全盛期でしたから、かなり過激でした。

アイデンティティに揺れて下した決断

── 大変だったのですね。親に不安や不満をぶつけたりはしなかったんですか？

逸見さん：とくに話はしなかったですし、（親から）何かを言われたこともなかったですね。ただ、自分の中に溜まっていくストレスは相当あって。学校のサッカー大会でゴールを決めた瞬間に、側転からバク宙をしたりとか、わざと余計なことをして暴れることで、エネルギーを発散していました。でも、そこからグレたり、人に暴力を振るような方向にはいきませんでした。

── 側転にバク宙。ある意味、健全な発散のしかたですね（笑）。

逸見さん：当時、父がフジテレビでニュース番組のキャスターをしていましたから、僕が問題を起こして家族の不祥事として、父にニュースを読ませるわけにはいかないじゃないですか（笑）。父からはつねに「人様に迷惑をかけるな」「思いやりを持って接しなさい」と家訓のように言われていましたし、その教えの刷り込みが強かったんだと思います。

── その後、都立高校に進学されますが、そこでも「逸見政孝の息子」という名前はつきまとったそうですね。

逸見さん：入学式の日、校門のところで先輩たちが待っていて、「お、来た来た！」と、大歓迎されました。中学のときとは違って「ウエルカム」な雰囲気で不思議な感じでしたが、私自身は注目されること自体が苦痛でしかたなかったんです。「みんなが見ているのは逸見政孝の息子であって、俺じゃないし…」という反発心がありました。休み時間になれば他クラスの生徒や上級生が興味本位で見に来る。その好奇の目にさらされることが本当につらくて、かなり葛藤しましたね。

── 自分のアイデンティティを確立したい時期に、「自分自身」を見てもらえないもどかしさ。15歳で高校を中退し、イギリスへ留学されたのはそうした理由からだったのでしょうか？

逸見さん：大きな理由のひとつですが、英語を学びたいという気持ちがありました。お会いしたことがあったジェームス三木さんの息子さんは年齢が近いのに英語がすごく上手で、「自分もあんなふうにしゃべれたらカッコいいな」と憧れていたんです。

留学を決めた背景には、父が英語を話せなかったこともあります。学力（父は早稲田大学卒）でも他のことでも、父の存在は大きすぎて、とてもかなわない。でも、「父ができない英語を自分が身につけて、超えてやる」という対抗心がありました。留学先のイギリスでは、初めて「Taro」というひとりの人として扱われ、心が解放される感覚もありました。

今だからこそ父と話したいことがある

── フジテレビのアナウンサーだったお父さんは、その後フリーに転身され、バラエティー番組でも活躍されるようになりました。そんな父の変化をどう見ていましたか。

逸見さん：休暇で帰国したとき、テレビに映る父を見て驚きました。かつての「昭和のアナウンサー」の堅苦しいクラシックスタイルから一変、IKKOさんにヘアメイクを担当してもらうようになり、あか抜けた格好をしてすごく楽しそうに笑っている。ビートたけしさんと親しくさせていただき、「一緒にゴルフに行くんだ」と子どものようにはしゃいでいて。うれしそうな姿はいまでも鮮明に覚えていますね。

── 1993年9月、お父さんは記者会見を開き、がんを告白しました。まだ芸能人が病気を公にすることが一般的ではなかった時代です。あの会見は日本中に衝撃を与えました。

逸見さん：当時、私は留学中だったので、後から送られてきた記者会見を録画したビデオを見ました。映像の中で父は取り乱すこともなく、涙をみせることもなく、ひと言ひと言を噛み締めるように誠実に語っていました。

その姿をみて、「武士が戦場に赴く覚悟」を見せつけられているような気持ちになりました。仕事の関係者や視聴者の方たちに対して、最後まで誠実であろうとする思いが伝わってきましたし、公言することで自分自身を奮い立たせているようにも感じました。

ヤンチャな表情を浮かべることもあった父との貴重なツーショット

── 病状が悪化していくお父さんをどのような思いで見守られていたのでしょう。

逸見さん：父からは「自分のやるべきことをしっかりやりなさい。帰ってこなくていい」と言われていましたが、やはり心配で…。学校が休みのたびに帰国してお見舞いに行っていました。やせてはいましたが、まさか命に関わるところまで悪化しているとは思っていませんでした。でも、亡くなる2か月前の10月に帰国した際に、医師から「年を越せないかもしれない」と告げられ、そこからは急速に悪化していきました。

意識が朦朧とするなかで、何も食べられないはずの父が「ポテトチップスを持ってきてくれ」と言い出したんです。食べられないから、せめて匂いだけでも嗅がせてくれ、と。その姿を見たとき、さすがに胸が締めつけられました。それでも父は最後まで、一度も「苦しい」とも「痛い」とも口にしませんでした。じっと耐え、看病に行く私が夕方になると「もう帰りなさい。食事の時間だろう」と言って、私を帰す。最期まで「心配をかけたくない」父親としての役割をまっとうしようとしていたのかもしれません。

── 亡くなられてから30年以上が経ちました。いま、お父さんに声をかけるとしたら、何を伝えたいですか。

逸見さん：30代半ばになって、情報番組の司会業をさせていただくようになってから、「父ならどうしただろう」と考える瞬間が本当に増えました。とくに『5時に夢中！』のMCを任されていたときは、父に聞きたいことがたくさんありましたね。

ピンチに直面したとき、「こんなとき、父ならどう切り抜けたんだろう」と、今でも思います。父は正解を押しつけるタイプではなく、聞いても「パパはわからないよ」と濁す人でしたが、大人になった今、父とどんな話ができただろうと、考えることはあります。ダメ出しをされるのか、アドバイスをくれるのか、あるいは何も言わずに見守るのか。一度でいいから、仕事の話を対等にしてみたかった思いがあります。

