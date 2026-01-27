高市内閣発足後、初めての国政選挙となる衆議院選挙がきょう公示されます。「消費税の減税」などを争点に、来月8日の投開票に向けた選挙戦が始まります。

きょう公示される衆議院選挙は小選挙区289、比例代表176の合わせて465議席を各政党、各候補が争います。

連立政権の枠組みが変わり、新党が結成されるなど、政界再編の動きも見られる中、▼消費税の減税を含む物価高対策や▼社会保障改革、▼外交・安全保障政策などが主な争点となる見通しです。

公示を前に、各党の党首はTBSの番組「news23」に出演し、今回の選挙が何を問う選挙と考えるのか、次のように訴えました。

自民党 高市早苗 総裁

「『日本列島を強く豊かに』日本列島の隅々まで強く豊かにしていきたいということで、これまでの行き過ぎた緊縮志向、未来への投資不足、これを高市内閣で断ち切りたい」

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「今回はやっぱり動かす政治、自民党と日本維新の会の連立の組み替え、自公政権の26年が終わりました。一つ一つ現実を変えていくこの政権の信任を得させていただいて進めたい」

一方、野党は。

中道改革連合 野田佳彦 共同代表

「生活者ファーストの視点でいろんな政策を打ち出したいんですが、特に我々は（恒久的な）食料品のゼロ税率の実施。財源はマーケットが注目しているので、これはきちっと財源は明らかに」

国民民主党 玉木雄一郎 代表

「（自民・維新は）与党の安定ということでおっしゃると思うんですが、我々やっぱり問うべきは国民生活の安定だと思います。即効性ある現実的な解決策で国民の手取りをもっと増やす」

日本共産党 田村智子 委員長

「大株主や大企業のところに富が集中しちゃっている。やっぱりここに切り込んで、ちゃんと課税をして消費税減税するのか、（富を）社会保障や暮らしに回すのかが問われている」

れいわ新選組 大石晃子 共同代表

「高市総理が総理大臣で良いのかどうか、『ええわけないやろ』いう話ですけど、（また高市総理に）なったら次、防衛増税が 待ってますので、減税したふりではなくて増税なんやと。それに対して消費税廃止、これを対峙して戦っていきたいと思います」

参政党 神谷宗幣 代表

「我々はグローバリズムじゃなくて、反グローバリズムの方に舵を切るべきだと言い続けてきました。移民の受け入れが過度に行き過ぎると、本当に移民国家になってしまって、国の文化や伝統が壊れてしまう」

また、他の野党はそれぞれ、総選挙に向け次のように訴えました。

減税日本・ゆうこく連合 原口一博 共同代表

「国民の命を守る、そして日本独立・日本再興、消費税は廃止一択です」

日本保守党 百田尚樹 代表

「一番やりたいことは移民政策の抜本的見直し。移民政策を間違えれば日本は潰れます」

社会民主党 福島みずほ 党首

「物価高対策として消費税ゼロ。あなたの社会保険料を半額にします」

チームみらい 安野貴博 党首

「みらいの社会を担う子どもたち、孫たちに対してしっかり支援をしていく子育て減税をやってまいります」

来月8日の投開票に向けた12日間の選挙戦がきょう、スタートします。