『俺たちの箱根駅伝』学生キャスト第1弾5人発表 小林虎之介、奥智哉、庄司浩平、池田匡志、西野遼
俳優の大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の箱根駅伝に挑む学生キャスト第1弾が27日、発表された。小林虎之介、奥智哉、庄司浩平、池田匡志、西野遼が出演する。
【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、それを余すことなく伝えるため、2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局というそれぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして『箱根駅伝』は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが、同時進行で描かれる感動のドラマとなる。
箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役の大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役の山下智久に続き、箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト総勢18人を、4日連続で発表する。18人の俳優たちは、箱根駅伝のランナー、そして彼らを支えるマネージャーという役を演じるために数ヶ月にわたる本格的なトレーニングや合宿を重ねてきた。
陸上競技指導・監修を務めるのは、関東学生陸上競技連盟副会長であり、神奈川大学・前駅伝監督でもある大後栄治氏。指導者として、箱根駅伝優勝2回、全日本大学駅伝優勝3回という実績を誇る大後氏が、陸上競技の第一人者として数ヶ月にわたって18人の指導を担当。走りのフォームや身体の絞り方といった技術面はもちろん、「駅伝に出られない者こそがチームを支える」という精神性、さらにはチームとしての在り方に至るまで、実際の駅伝現場さながらの丁寧で本質的な指導が行われ、本作に確かなリアリティーと説得力を与えている。
第1弾として発表されたのは、注目の若手キャスト5人。明誠学院大学陸上競技部キャプテンの青葉隼斗役には、NHKドラマ『宙わたる教室』で第28回日刊スポーツ・ドラマグランプリ助演男優賞を受賞、2026年前期・NHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も決定し、ますます注目を浴びる小林。チームを支えるマネージャーの矢野計図役には、Huluオリジナルドラマ『十角館の殺人』など話題作で主演が続く奥。武蔵野農業大学2年生の猪又丈役には、特撮ドラマやテレビ東京系ドラマ『40までにしたい10のこと』で注目を集め、“ブレイクNo.1俳優”の呼び声も高い庄司。京成大学1年生の乃木圭介役には、テレビ朝日系『王様戦隊キングオージャー』で一気に注目を集め、ドラマや舞台を中心に多方面で活躍する池田。そして、武蔵中央大学3年生の甘木誠役には、ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト準グランプリ受賞、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でマルフォイ役を好演した西野が名を連ねる。
次世代を担う若手俳優陣が続々と集結し、数か月にわたる本格的なトレーニングを経て、箱根路に挑む。
