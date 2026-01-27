危機的状況から、リーダーはどう企業を変化させるべきか。日本製鉄会長・橋本英二さんの「金言」とは。【栗山英樹さんがインタビュー】

日本製鉄を驚異のＶ字回復に導いた橋本英二さんに、栗山英樹さんがインタビュー

侍ジャパンを優勝に導いた栗山英樹さんが、柳井正さん、三木谷浩史さんらトップ経営者に対峙し、いかに逆境を乗り越え、強い組織を創り上げてきたかを語り合う、NHK「栗山英樹 ザ・トップインタビュー」。



この度、その書籍化作品『栗山英樹がトップ経営者から引き出した 逆境を突破するための金言』が発売となりました。



今回は発売を記念し、本書第三章「戦う会社に

転じるための大改革」より、日本製鉄株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ・橋本英二さんへのインタビューを一部公開します。

『栗山英樹がトップ経営者から引き出した 逆境を突破するための金言』書影

日本の発展を支え続けた鉄鋼メーカー、日本製鉄。会長の橋本英二さんは過去最大の赤字を出した厳しい状況で経営を引き受け、前例のない大改革を断行して僅か2年で驚異のＶ字回復を遂げました。危機的状況から、リーダーはどう企業を変化させるべきか。橋本さんの「金言」とは──

橋本英二

日本製鉄株式会社代表取締役会長兼CEO。2019年社長に就任、2024年より現職。過去最大、約4300億円の赤字を背負い、就任直後から大改革を決行。広島県呉市の製鉄所を全面閉鎖した。さらに各地の高炉も1／3の休止を決定。生産能力2割減、1万人に上る人員合理化など前例のない計画を断行し、その結果、僅か2年で過去最大の黒字をたたき出した。2026年、かつて世界一の生産量を誇ったＵＳスチールを買収。長年にわたりアメリカを象徴した企業の買収に、バイデン、トランプ両大統領も異を唱えたが、橋本の計画は進んでいく。

日本製鉄株式会社

日本最大手、世界トップクラスの生産量を誇る鉄鋼メーカー。日本国内および世界15か国以上に製造拠点を持つ。



・設立：1950年

・従業員数（連結）：113845名

・企業理念：日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、優れた製品・サービスの提供を通じて、社会の発展に貢献します。

企業にとって大切なものとは

（─橋本さんが社長になった2019年の4月当時、日本製鉄は4年にわたって赤字が続いているという状況だった）



栗山 これだけ大きな会社が何でそこまで大変な状況に陥っていたんですか？



橋本 企業にとって一番大事なのは、高い目標を掲げてそれにチャレンジしていくというDNAなんです。長年成長できないという状況になりますと、そのDNAが壊れる、現状に甘んじるということになりがちですよね。それが決定的になったのが、2012年の10月に新日本製鉄という会社と住友金属工業というもともと大きな会社同士が一緒になったことです。そこで経営陣から社員まで、これで安心だという心情になってしまった。ますます現状に甘んじることになったというのが、私は崖っぷちまでいってしまった原因だと思います。苦しいから統合したのに危機感が失われてしまった。



栗山 野球で例えると、いいチーム同士が一緒になって、上のほうにいい選手たちを集めていくと何となく勝つとか、もしくは、自分たちはすごく戦力が落ちているんですけど、まわりのチームも落ちていて結果は出ているから、自分たちが弱くなっているのに気が付かないとか。それに近いのかなというふうに捉えたんですけど。そういう状況だと、たぶん橋本さんは社長になる前からこうしたほうがいい、ああしたほうがいいってずっと考えていたと思うんですよね。そういう議論も起こっていたのですか？



橋本 経営トップは当然、このままじゃダメだなという議論はしてましたけども、じゃあ具体的にどうするかというのが結果として出なかったんですよね。不思議なことに、赤字を多く出している現場ほど実はのんびりしている。これね、よく起こる話なんですよ。ずっと成長して利益を上げ続けている会社はピリピリしてますね。会社全体の危機的な状況に加えてもう一つの大きな危機というのが、そうした厳しい状況にもかかわらず、社員の間に危機感がないということだったんです。ですから最初にやったことは過去の否定というところから入って、それに構造改革という形ですぐに着手したということですね。

改革のよりどころは

栗山 その改革として呉市の製鉄所を全面閉鎖されましたよね。非常に大きな痛みだったり、軋轢（あつれき）を伴うものだと思います。いろいろなところへの影響を考えてしまうと、僕にはちょっと無理だなと思ってしまうんですが、何を決断のよりどころにされるんでしょうか。



橋本 企業には目標がありますよね。目標に対して現状があり、このギャップをどう埋めていくかというのが経営戦略であり経営なんですよね。ところが目標を立てられず、現状だけが悪化していくというのが崖っぷちなんですね。成長しないと給料も上がらないし、下手をすると倒産するよねと。そこはみんな分かるんですね。自分の給料が年々減ってきてますから。ですからまず会社全体として成長する、売り上げも増やす。それでその結果としてみんなの給料も増やすんだと。これには誰も反対はしません。経営戦略を決めたうえで、現状とのギャップを短期間に埋めないとダメだとなるので、今後考えるべき経営戦略は生き抜くための戦略なんですね。高炉というのは製鉄所の一番中心で、これを1本倒すとなると地域への経済打撃も大きいんです。それを一気に……15基中4基一気に休止しました。そうなるといままで慣れた職場を変わって新たな苦労をしなきゃいけないとか、転勤できなくて辞めざるをえないとかいろんなことがあって、社員のご家族含めて人生の計画が狂っちゃうわけですよね。ですが、この目標に到達するには、生き抜いてかつ成長につなげていくにはこれしかないと、きちっと理路整然と話をして徹底的に対応すれば分かります。最後には納得します。



栗山 でも、いきなり現場に行って「お前ら……！」みたいに話をするって結構やりにくいと思うんですよね。同じ社員ですし……。



橋本 そうですね。私自身が、誰が見ても分かる資料を作って各製鉄所をまわりました。製鉄所の管理職全員と労働組合の幹部、協力会社のトップの人も全員集めて「皆さんがもらっている給料、ボーナスはほかの人が、例えば子会社や海外事業が稼いだお金なんだよね。これ恥ずかしくないか」ということを話しました。やっぱり、そこまで言わないと分からないんですね。トップ自らが現場と課題を共有することが重要です。いくら「会社全体がこうだよ」「大変だよ」と言ってもそれだけでは危機感は醸成されないです。



栗山 現場はその崖っぷちになる前に、これじゃさすがにまずいんじゃないの？ ってもう少しみんな気付きそうですけど。



橋本 やっぱりね……「昨日と同じように今日もありたいな」「明日も同じならいいな」というのが大多数の本音ですよね。危機感があるというのと、それをなんとかするために行動するというのは別物なんです。ですからトップは具体的な策を示して、それをやらせなきゃいけないんですね。当然、何十年やってきたやり方を否定しなきゃいけないわけなので、下から見ると、やっぱり無理難題に見えることもありますよね。それでもやらせなきゃいけない。しかもそれを3年も4年もやったのではだれちゃいますから、結果を早く出す。それが一番の説得力になります。2年で必ず実績を上げるということ、必ず回復するということを繰り返し繰り返し言うということですよね。

金言…「高い目標に向けてチャレンジしていくD N A」「生き抜くための戦略に徹する」

インタビュー風景より

栗山英樹（くりやま・ひでき）

北海道日本ハムファイターズCBO。1961年、東京都生まれ。東京学芸大学を経て、84年にドラフト外でヤクルトスワローズに入団。89年にゴールデングラブ賞を獲得。90年に引退し、解説者、スポーツジャーナリスト、白鷗大学教授などを務める。2011年11月に北海道日本ハムファイターズの監督に就任し、監督1年目でリーグ制覇。16年に2度目のリーグ制覇と日本一に輝き、正力松太郎賞を受賞。21年11月に日本ハムファイターズ監督を退任し、12月に野球日本代表監督に就任。23年3月にWBC優勝、5月に日本代表監督を退任。

◆本書はNHK「栗山英樹 ザ・トップインタビュー」より



「ファーストリテイリング会長兼社長 柳井正」（2024年1月4日放送）

「伊藤忠商事会長 岡藤正広」（2024年1月5日放送）

「日本製鉄 橋本英二会長」（2024年8月24日放送）

「日本航空社長 鳥取三津子」（2024年8月31日放送）

「楽天グループ社長 三木谷浩史」（2025年2月15日放送）

「サンリオエンターテイメント社長 小巻亜矢」（2025年2月22日放送）



の内容を再構成したものです。なお、各種データは取材当時のものです。