WBC¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤À¤¬¡Ä´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¿Íµ¤¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡ª½÷À¥Õ¥¡¥ó¡¦20Âå¤Î´Ø¿´¤âUP
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢´Ú¹ñ¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å½é¤á¤Æ´ÑµÒÆ°°÷¿ô1200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
KBO¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬KBO¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1200Ëü¿ÍÆÍÇË¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡ÚWBC¡Û´Ú¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂÇÅÝÆüËÜ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡È¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡É¡©
KBO¤Ï¡¢2025Ç¯KBO¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ§¼±¤ä¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢KBO¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò1²ó°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿15ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷4000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ºÇÂ¿´ÑµÒÆ°°÷µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿2025Ç¯¤ÎKBO¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²óÅú¼Ô¤Î73.5¡ó¤¬¡ÖKBO¥ê¡¼¥°¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑÀï¡¦»ëÄ°ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¤è¤ê¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤Î61.4¡ó¤¬º£Ç¯KBO¥ê¡¼¥°¤òÄ¾ÀÜ´ÑÀï¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¡¢ÍèÇ¯¤âÄ¾ÀÜ´ÑÀï¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï79.9¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Î49.7¡ó¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ2025Ç¯KBO¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷À¡Ê53.5¡ó¡Ë¡¢20Âå¡Ê63.3¡ó¡Ë¡¢´ÑÀï¡¦»ëÄ°ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¹â´ØÍ¿ÁØ¡Ê54.1¡ó¡Ë¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤´Ø¿´Áý²ÃÎ¨¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤¬20¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆÃÄêµåÃÄ¤Î¿Íµ¤¡¦À®ÀÓ¡¦´ÑµÒ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¡×¡Ê16¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê13.5¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»î¹ç±¿±ÄÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ABS¡Ê¼«Æ°¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Ï94.6¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²óÅú¼Ô¤Î81.7¡ó¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Ê¤É¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤¬´ÑÀïÂÎ¸³¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿¶Ñ»î¹ç»þ´Ö¡Ê3»þ´Ö2Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢69.8¡ó¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î»î¹ç¥Æ¥ó¥Ý¤ä±¿±ÄÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÍÆÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
KBO¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÃµº÷¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈPC¡Ë¡×¡Ê84.3¡ó¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊPC¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê66.6¡ó¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Î¾ÇÞÂÎ¤È¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë72¡ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó77.9¡ó¡Ë¤ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë65.3¡ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó64¡ó¡Ë¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁª¼ê¸Ä¿Í¤Î½ç°Ì¤äµÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÏµåÃÄ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥°¥Ã¥º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤òÁêÂÐÅª¤ËÂ¿¤¯¸¡º÷¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
»ëÄ°ÇÞÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê79.7¡ó¡Ë¤Î»ëÄ°³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È»ëÄ°¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡Ê62¡ó¡Ë¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê60.5¡ó¡Ë¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë10Âå¤È20Âå¤Ç¤Ï¡¢À¸Ãæ·Ñ»ëÄ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥â¥Ð¥¤¥ëÍøÍÑ¤ÎÈæÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Ç¯ÎðÁØ¤Ë¤è¤ë»ëÄ°ÇÞÂÎ¤Î°ã¤¤¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
KBO¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ¹ÔÆ°¤ä´Ø¿´Í×ÁÇ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬KBO¥ê¡¼¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£