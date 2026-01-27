もはや下着…i-dle・シュファ、“素肌ジャケット”で大胆に！引き締まった体型に惚れ惚れ【PHOTO】

ガールズグループi-dleのメンバー、シュファが普段の清純なイメージとは異なる大胆で成熟したスタイルを披露した。

去る1月25日、シュファは自身のインスタグラムを更新。

【写真】何も着ていないかと…シュファの大胆ドレス姿

キャプションには、お化けの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのシュファは、純白のスーツを完璧に着こなし、優雅でありながらも強烈な雰囲気を醸し出した。特に、ジャケットのなかに合わせた大胆なインナーウェアで、引き締まった体型と腹筋を思い切り公開し、“末っ子の反抗”と言われるほど、成熟した魅力を披露した。

（写真＝シュファInstagram）

撮影現場でシュファは長いストレートヘアを自然に下ろしたまま、深みのある目つきでカメラを見つめ、人々を圧倒した。

投稿を目にしたファンからは、「とてもハンサム」「え？縦線入りの腹筋？」「美しすぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、シュファが所属するi-dleは来る1月27日、デジタルシングル『Mono（Feat. Skaiwater）』をリリース予定だ。

◇シュファ プロフィール

2000年1月6日生まれ、台湾出身。もともとは俳優を目指して台北の芸術高校・演劇科に通ったが、K-POPが流行しながら友人らとダンスを踊り、興味を持ったという。2018年5月にガールズグループi-dleのメンバーとしてデビュー。グループではサブボーカルを担っている。見た目は端正で清純だが、グループ内で最も活発で突拍子もなく、メンバーからは「4次元的」との評価も。