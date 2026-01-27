ＪＲ東日本の子会社「ジェイアール東日本企画」（渋谷区）が２０２２、２３年度に都から受託した観光振興事業で人件費を水増し請求したとして、都は２６日、同社に対し、交付済みの事業負担金計約２億６９００万円を返還するよう命じた。

「意図的な不正で悪質性が高く、最も反公益的な事案」と認定し、交付要綱に基づき、適正に請求された事業費を含む全額の返金を求めた。

発表によると、同社とＪＲ東日本商事（渋谷区）は２２、２３年度に「アンテナショップ等と連携した全国特産品の展示紹介事業」を連名で受託し、都の主催イベント「Ｔｏｋｙｏ Ｔｏｋｙｏ 全国物産展」を運営した。

イベント終了後、同事業にかかった負担金を都に請求した際、両社の社員の作業時間を水増しした上で人件費として計約６６００万円の交付を受けた。このうち、不正請求や根拠資料のない請求の総額は数千万円に上るとみられるという。

ジェイアール東日本企画は昨年５月、国発注の８３事業で同様の水増しがあったと公表し、社長が引責辞任した。これらとは別に、都の事業でも今回の不正が判明し、同７月に都に報告していた。