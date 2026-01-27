第2次トランプ大統領発足から1年が経過。この1年はトランプ関税によって世界が混迷を極めた期間でもあった。だが、そんな中でもインドは50％の関税をかけられながらも7％のGDP成長を達成する見通しだ。インドの“勝因”と日本の“最善手”について朝日新聞編集委員 吉岡桂子氏に聞いた。

【映像】インドのトランプ関税50％の対策とは？

関税をめぐるトランプ政権の動きについて吉岡氏は「元々関税は財政収入だったり、国内の産業を育てるためだったり、あるいは貧しい国が豊かになれるように調整するなどといった使い方が一般的だったが、トランプ政権は事実上の制裁関税を乱発した」と説明。

日本のトランプ関税は15％に落ち着いたが、インドとブラジルは50％だ。そんな中でもインドは力強い経済成長を継続している。その要因を探るべく現地を取材した。

トランプ関税50％でもGDP成長率7％超えの秘訣

訪れたのはインド西部の町・スーラト。ここには、暗闇の中、手元の明かりだけで作業している人たちが。実はスーラトは「ダイヤモンドシティ」。世界のダイヤモンド研磨・加工の9割を占め、世界中へ輸出しているのだ。

ダイヤ・宝飾品業界で約100万人が働くインドの一大産業だがトランプ関税の影響はやはり大きいという。

そもそもコロナ禍によってダイヤは需要低迷・価格が下落していたが、去年8月、元々の相互関税25％に加え、ロシアからの原油を大量輸入していることに対しての罰金として25％が追加され、世界最高水準の50％に。その結果、全体のおよそ3割を占める最大の輸出先アメリカとの取引がストップ。このままでは多くの人が失職する可能性があると言われている。

スーラト・ダイヤモンド協会 ジュイッシュ・パテル副会長は「関税の影響で輸出量は現在かなり減っており、雇用や小規模工場に影響が出始めている。25％の関税の時も対応に苦労したが、今回も大打撃だ」と現状を語った。

こうした状況から、関税の影響を受けないように天然ダイヤではなく人工ダイヤに切り替える業者もいるという。

インドの宝石・宝飾品輸出促進協議会 ジャエンティ・サバリヤ・グジャラート支部長は「天然も人工もカット・研磨の工程は同じで同じ労働者が作業する。そのため、天然で問題が起きた場合、人工に切り替え可能だ。天然ダイヤモンドの価値が下がった場合も人工に振り分けて対応できる。しかし人工ダイヤモンドは天然ダイヤモンドの10分の1の価値しかない」と語る。

だが、そんな中でもインド全体の経済状況は好調だという。

吉岡氏は「インド政府によると、2025年のインドのGDP成長率は予想を上回る7％超えで、日本を抜いて世界第4位の規模になる。インドは世界一の人口を抱えており、政策としても日本の消費税に相当する物品サービス税を下げたり、公共事業を増やしてエンジンをふかしたことで、トランプ関税の影響はあるものの全体で見ると成長を遂げた」と説明。

インドとアメリカとの関税交渉については「実はインドのGDPの大半を占めるのは国内消費で、輸出は2割程度。トランプ大統領はインドに対して『アメリカの農産物をもっと買ってくれ』と迫ったが、この交渉に応じたらインドの農業関係者が失業してしまう。その差し引きを考え、インドとしては交渉に応じられないという選択をとった。大きな国内市場を抱えるインドはイギリスからの独立以来、全方位外交を敷いてきたので、脅しには負けないということだろう」と明かした。

アメリカはトランプ関税で「得」をしたのか？

アメリカはトランプ関税で「得」をしたのだろうか？

吉岡氏は「トランプ大統領は2000億ドルの税収増だったと胸を張っているが、ドイツのシンクタンクが発表した資料によると関税が上がった分の負担の90％は『輸入する側』、つまりアメリカ国内の企業が背負っている。そのため、『アメリカの中で富が移転しているだけではないか』とも指摘されている。しかも、それによってアメリカの産業・生産拠点が中国や東南アジアからアメリカに移転するかというとそうはなっていない。これらはインフレを加速させる要因にもなっており、トランプ大統領の支持率低下にもつながっている」と説明した。

トランプ関税が中国の「利」につながっている面もあるという。

「中国は（関税措置を受けた国が）『アメリカに売れないもの』を買うことによって、中国に引きつけ、“中国のファン”を作るという作戦に出ている」

「“みんな”で集まらなきゃいけない」

「“大きな人”に対抗するためには“みんな”で集まらなきゃいけない」

そう話すのは旧大蔵省出身で、アジア人として初めて世界税関機構のトップ・事務総局長を15年間務めた御厨邦雄氏。

御厨氏はトランプ関税への向き合い方について「今まであるマルチ（多国間）の仕組みを地域で使っていく。日本も含めてそういうことに活路を見出す国が増えていくと思う。TPP（環太平洋パートナーシップ協定）は元々12カ国だったがアメリカが抜けてTPP11となったが日本が旗を振ってまとめた。今そこにイギリスを入れたりEUと近づこうとしている。地域間での連携がこれからの道なのでは」と分析した。

ミドルパワー（中堅国家）の協調が重要

そもそも「アメリカが関税をかける意義」とは何か？

吉岡氏は「トランプ大統領は建前では『税収を増やすことでアメリカ企業を偉大にする。アメリカ人を幸せにする』と話している。そもそも関税は大昔からある税金で、国という枠組みがない時代より“外”から入ってきた人からお金を取っていたものだ。税金は所得税・消費税などで“中の人”を説得して納めてもらうのは難しいが“外”から取る分には取りやすい。トランプ大統領はその原始的な考え方に戻り、力に任せて外から取ろうとしている」と説明した。

だが、そんなトランプ大統領の思惑と反して、アメリカ国内では裁判も起きているという。

「アメリカでは、日本企業も含めて1000を超える企業が『この関税は違法だ』と裁判を起こしており、既に下級審では違法という判決が出ている。そして、今年の6月までに最高裁が判決を下すことになっている。最高裁がトランプ関税が違法とすれば遡って返還することにもなりかねない。とはいえ、トランプ大統領なので、このジャイアンが自国の司法の判断に従うかどうか、中間選挙前でもあり、もめるだろう」

日本はどのように対応するのが最善手なのだろうか？

吉岡氏は「御厨氏も言われていたが、ミドルパワー（中堅国家）の協調が大きく問われている。先日のダボス会議でカナダのカーニー首相がスピーチで『中堅国でまとまっていこう。今までの秩序は終わった。自分たちで作っていこう』と話したが、日本もカナダと並んでそのグループの中の大きな役割を示していくべきだ」と述べた。

（朝日新聞／ABEMA）