【WBC】前回大会で存在感見せるも…15選手が現時点では選出外 侍ジャパン29名を発表 それぞれの出場回数は？
野球日本代表・侍ジャパンは26日、3月に行われるWBCに出場予定の追加メンバー10選手を発表。上限の30名に対し、これで29名が発表となりました。
前回大会では、日本が3大会ぶりの優勝を達成。この大会に続いての2大会連続出場となったのは、メジャーからドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手。今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手や村上宗隆選手などです。また前回大会は選出もケガで辞退となった鈴木誠也選手も、代表メンバーに名を連ねました。パドレスの松井裕樹投手が2017年大会から唯一3大会連続での出場となっています。
一方、前回大会で存在感を見せるも現時点では選出外となっている選手も。ペッパーミルポーズや好守備でも話題を呼んだラーズ・ヌートバー選手や、準決勝での3ランに村上宗隆選手への指さしでも注目された吉田正尚選手、今永昇太投手やこれまで代表選出を重ねていた山田哲人選手らは現時点で選出外となっています。
初選出は現段階で12人。2月にラスト1人が発表される予定です。
▼前回出場も現時点では選出外の選手
ダルビッシュ有(パドレス）
戸郷翔征(巨人)
佐々木朗希(ドジャース)
今永昇太(カブス)
湯浅京己(阪神)
宇田川優希(オリックス)
高橋奎二(ヤクルト)
山粼颯一郎(オリックス)
甲斐拓也(巨人)
大城卓三(巨人)
山田哲人(ヤクルト)
中野拓夢(阪神)
山川穂高(ソフトバンク)
ラーズ・ヌートバー(カージナルス)
吉田正尚(レッドソックス)
▼今回選出メンバーのWBC出場回数
【3回目】
1 松井裕樹(パドレス)
【2回目】
2 牧秀悟(DeNA)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
8 近藤健介(ソフトバンク)
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
16 大谷翔平(ドジャース)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(FA)
20 周東佑京(ソフトバンク)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
27 中村悠平(ヤクルト)
28 郄橋宏斗(中日)
51 鈴木誠也(カブス)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
3 小園海斗(広島)
4 若月健矢(オリックス)
7 佐藤輝明(阪神)
12 坂本誠志郎(阪神)
17 菊池雄星(エンゼルス)
23 森下翔太(阪神)
26 種市篤暉(ロッテ)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
61 平良海馬(西武)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
69 石井大智(阪神)