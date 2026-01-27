競泳の個人種目で10個の日本記録を持つ池江璃花子選手が26日、都内で行われた「アクセシブル・ツーリズム推進シンポジウム」に出席。自身が2019年に診断された白血病を振り返り、「普通の生活ができることは、当たり前かもしれないけど、当たり前じゃない。1日1日を後悔しないで生きてほしい」と思いを届けました。

病が判明したのは、18歳の高校3年生だった19年2月。東京オリンピックでの活躍が期待された池江選手ですが、「立つと記憶がふっと抜けちゃう時期もあったりした」というほど、病院のベッドでの生活を余儀なくされました。

抗がん剤治療により感染症・免疫の観点から、窓の外をのぞくことすらできない状況に置かれた池江選手。それでも、「窓を開けることができない、空気を感じることができない、外の音を感じることができない生活を約1か月したときに、初めての一時退院が認められて。病院から家まで帰っているときに、高速道路の渋滞ですごく幸せを感じた。『車に乗れる、渋滞を経験できるって幸せ』とか、ちょっとしたことが幸せだなと初めて感じることができた」。“当たり前”をかみしめた、当時の思いを明かしました。

また入院中、医師からかけられた言葉が心に響いたといいます。「『出口のないトンネルはない』。つらいから、泣きたい時もたくさんあったし、弱音も吐きたいこともたくさんあったんですけど、『池江さん、“出口のないトンネルはない”から。今はトンネルのなかだと思って、絶対出口はあるから、辛抱強く頑張っていきましょう』と言葉をかけていただいた。『私はトンネルのなかだから、いつかまた光を見ることができるんだな』と思って、そこから頑張ることができました」と語りました。

19年12月、池江選手は1年かからずに退院できるところまで病状が回復。20年8月に実戦復帰を果たすと、翌年には日本選手権4種目で優勝。人々に勇気を与える泳ぎを見せ、東京オリンピックの切符をつかみ取りました。

現在は完全寛解を迎え、再びトップアスリートとして活躍する池江選手。同じ境遇の“仲間”へ、「逃げたいときも諦めたいときもあったんですけど、私は諦めてもいいと思うし、逃げてもいいと思っている」と話し、「ただ『自分が決めたんだったら、どんな結果でもやりぬかなきゃいけない』という気持ちにはなった。私は自分がここまでやるって決めたから、『やらなきゃいけない』と強い気持ちを持って逃げないこと。どうしてもダメだったら逃げてもいい。自分の人生は自分が決める。皆さんも他人・自分を思いやる気持ちを大事にして、1日1日を後悔しないで生きてほしいと思います」と伝えました。