¡¡NEXCOÃæÆüËÜ Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£1ËÜ¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÆüÃæ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎËÜÀþ¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£4¼ÖÀþ¤¢¤ë¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬ÅìÌ¾¹âÂ®¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÏ©¾å²ÐºÒ¡×¤Î¤è¤¦¤¹¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤äÆ»Ï©¹½Â¤Êª¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¾¸Å²°IC¤«¤é¾®ËÒÊýÌÌ¤Ë¾¯¤·¿Ê¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¥«¥á¥é¤«¤é¤Î±ÇÁü¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¡¢²¿¤ä¤éÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ç±ì¤¬¤â¤¦¤â¤¦¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ¯±ì»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¼¤êÀþ¤Ç¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢NEXCO¤ÎÆ»Ï©¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤â½Ð¾ì¡£1¼ÖÀþ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡±ì¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ëÃÏÅÀ¤è¤ê¤â¼êÁ°¡¢Æ»Ï©¥«¥á¥éÂ¦¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤±ê¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Î²ÐºÒ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±ÇÁü³«»Ï6ÉÃ¤Ç¡¢¾ÃËÉÂâ¤ÎÊü¿å¤Ë¤è¤ê±ê¤ÏÄÃ°µ¡£¤¿¤À¤·É÷¸þ¤¤Î´Ø·¸¤«¡¢¾å¤êÀþ¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Î»ë³¦¤òË¸¤²¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤â¤¦1Âæ¡¢±þ±ç¤Î¾ÃËÉ¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤¬µ¬À©¶è°èÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Ç±ÇÁü¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ²ÐºÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¤Ï¿¢ºÏ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÐºÒ¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÔ¼«Á³¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤À¤±¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ïº£²ó¤Î²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã¯¤«¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤òÁë¤«¤éÅê¤²¼Î¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¤¢¤ë¿¢ºÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¢ºÏ¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤Ê¤É¤Ë°ú²Ð¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾ÃËÉ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î²ÐºÒ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤«¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬¾·¤¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆNEXCO¤Ï¡¢Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Ç¡Ú¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¶Ø»ß¡ª¡Û¤È¤·¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê²Ð¼ï¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£