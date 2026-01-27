¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤ÎÈÈºá¡ÖËÌÄ«Á¯µ¢¹ñ»ö¶È¡×¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¡í±åÇ°¡í¤Î°ìºý¤¬´©¹Ô¡ª
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Îà¹ñºÝÅª¤ÊÂçÈÈºáá¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÃÃ´¼Ô¤¬Ã¯¤â¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤µ¤¨Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë·îÂ¼Î»±Ò»á
ËÌÄ«Á¯¤ò¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤È·öÅÁ¤·¡¢Ìó9Ëü3000¿Í¤â¤ÎºßÆüÄ«Á¯¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤òµ¢¹ñ¤µ¤»¤¿¡Öµ¢¹ñ»ö¶È¡×¡£
1959Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ¤â¶µ°é¤âÌµ½þ¤Ç¡¢»Å»ö¤â½»¤Þ¤¤¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤Ç¿Í¡¹¤òµ½¤¡¢¤½¤Î¼Â¡¢µ¢¹ñ¼Ô¤ò²á¹ó¤Ê´Æ»ë¤È¿Í¸¢¿¯³²¤Î¤Ï¤Ó¤³¤ëÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£
·îÂ¼Î»±Ò¡Ê¤Ä¤¤à¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤¨¡Ë»á¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½Å¸ü¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¾å¤²¤¿¾×·âºî¤À¡£¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤Î¶Ø´÷¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤«¡£·îÂ¼»á¤¬¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤ò¼¹É®¤µ¤ì¤¿Ä¾ÀÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·îÂ¼¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö³Ú±à¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇû¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ö¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÁÇºà¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¨»´¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¼¹É®¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Ç¯¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â¤º¤Ã¤Èµ¤¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼¹É®¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ËÜºî¤ò½ñ¤¯¤Ù¤ÍýÍ³¤ò¤É¤¦ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·îÂ¼¡¡¼Â¤ÏÅö½é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½Å°µ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¯¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¥é¥Ö¥³¥á¤Î´ë²è¤â°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Á÷¿®Ä¾¸å¤Ë»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬ºî²È¤È¤·¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢Æ±Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¾å¤Î³Ú±à¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¡¼¥ë¤ò½Ð¤·Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ñÎÁÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤éËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤È¤Î³ÊÆ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢º£¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¿®¤¸Æñ¤¤±³¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·îÂ¼¡¡¤½¤³¤¬¤³¤Î»ö¶È¤ÎºÇ¤â»Ä¹ó¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºßÆü¤ÎÊý¡¹¤ÏÀ¨»´¤Êº¹ÊÌ¤È¶ËÉÏ¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤À¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê¤è¤ê¤É¤³¤í¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¡Ö³Ú±à¡×¤ÎÀëÅÁ¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Îµß¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ëºá¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜÂ¦¤Î»×ÏÇ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºßÆü¤ÎÊý¡¹¤Ï¡ÖÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤¬¤«¤µ¤àÌñ²ð¼Ô¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬Ï«Æ¯ÎÏ¤òÍß¤·¡¢ÆüËÜ¤¬Ìñ²ðÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÁÐÊý¤ÎÎä¹ó¤ÊÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤â¤½¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤¤¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤¿¡£
¹ñÁ´ÂÎ¤¬¡¢³Î¿®ÈÈÅª¤ËÈà¤é¤òÄÉÊü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤Û¤É¡¢¤½¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÏÀÍý¤Ëµ¤¤¬¤á¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ñÎÁ¤òÆÉ¤àºî¶È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÁêÅö¤ÊÉé²Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
·îÂ¼¡¡º£ºî¤Ï½ñ¤¯¤³¤È¤è¤ê¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£´ù¤Ë»³ÀÑ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Çµ¤¤¬¤á¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸«¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îà¹ñºÝÅª¤ÊÂçÈÈºáá¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÃÃ´¼Ô¤¬Ã¯¤â¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤µ¤¨Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ê°¤ê¤¬¡¢¼¹É®¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢½ñ¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
¡½¡½¤½¤Î¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¿Í¡¹¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡©
·îÂ¼¡¡Åö»þ¤Î¶¦»ºÅÞ¤ä¼Ò²ñÅÞ¤¬»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¢¹ñ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿Ä¶ÅÞÇÉµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Àô½ãÌé»á¡¢¤¢¤Î¾®Àô½ã°ìÏº»á¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®Àô¸µ¼óÁê¤ÎÅÅ·âË¬Ä«»þ¡¢¤³¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤¿ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼þ°Ï¤ÎÃÎ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¤È¤·¤Æ½ñ¤»Ä¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤³¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£
¡½¡½Åö»þ¤ÎÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤â¸·¤·¤¯ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
·îÂ¼¡¡Åö»þ¤ÎÆüÀÖ¼ÒÄ¹¡¦ÅçÄÅÃé¾µ¡Ê¤¿¤À¤Ä¤°¡Ë»á¤é¤Î¸ÀÆ°¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£àÅÂÍÍá¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ëÈà¤éÆÃ¸¢³¬µé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÏÊÝ¿È¤äÍø³²¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤àÎÎÌ±á¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¹ñÌ±¤ò¶ð¤È¸«¤ë¡×»ÄµÔÀ¤Ïº£¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£¥Ç¥Þ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¿Í¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ø¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£Åö»þ¤Î¥¨¥´¥¤¥º¥à¤ÈËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Åö»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ë´¶¤¸¤¿Ê°¤ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äà±åÇ°á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î±åÇ°¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
·îÂ¼¡¡»ä¼«¿È¤Î»ñ¼Á¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥Éºî²È¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÆ£ÅÄµ¹±Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Îºî²È¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ï¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤¬Âç¤¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¸Ä¿Í¤ÎìÞºá¤ÎÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯»þÂå¡¢ÌµÃÎ¤æ¤¨¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÆ±µéÀ¸¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¿¡¤¨¤Ê¤¤¸å²ù¤È³ëÆ£¤âºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤ÎÀ¨»´¤ÊÉÁ¼Ì¤âÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¹É®Ãæ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
·îÂ¼¡¡»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ìÌÌ¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤¬»à¤Ì¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â½ñ¤¤Ê¤¬¤éµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÁêÅöÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ï¤µ¤é¤ËÈá»´¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤¹¤®¤ë»ö¼Â¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤é¤ÎÐþËý¤µ¤Ê¤É¡¢½¹°¤Ê¥¨¥´¥¤¥º¥à¤Ï¶ËÎÏ½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ËºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
·îÂ¼¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï´õË¾¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ò³Ø¤Ù¤Ð¡¢½Ð¼«¤Î°ã¤¤¤Ç½ý¤Ä¤±¹ç¤¦¶ò¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¡¢À¯¼£¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤·¤ÆàÃÎá¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»þÂå¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ö¼Â¤òÄó¼¨¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤«»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·îÂ¼Î»±Ò¡Ê¤Ä¤¤à¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤¨¡Ë
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÊ¸·Ý³Ø²ÊÂ´¶È¡£2010Ç¯¡Øµ¡Î¶·Ù»¡¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡Øµ¡Î¶·Ù»¡ ¼«Çú¾ò¹à¡Ù¤ÇÂè33²óÆüËÜSFÂç¾Þ¡¢13Ç¯¡Øµ¡Î¶·Ù»¡ °Å¹õ»Ô¾ì¡Ù¤ÇÂè34²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¡¢15Ç¯¡Ø¥³¥ë¥ÈM1851»Ä·î¡Ù¤ÇÂè17²óÂçé®½ÕÉ§¾Þ¡¢¡ØÅÚÇù¤Î²Ö¡Ù¤ÇÂè68²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡¢19Ç¯¡Øµ½¤¹½°À¸¡Ù¤ÇÂè10²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹á¹Á·Ù»¡ÅìµþÊ¬¼¼¡Ù¡ØÈ¾Êë¹ï¡Ù¡ØÉáÄÌ¤ÎÄì¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë
¢£¡ØÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡Ù
Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡¡2530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1959Ç¯¡¢Âçºå¡£ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Ø¤Î¤µ¤²¤¹¤ß¤ÈË½ÎÏ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë³¹¤Ç¡¢Éü¶½¤ò¿ë¤²Ê¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¡ÖÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëËÌÄ«Á¯¤Ø¤Îµ¢¹ñ±¿Æ°¤¬²áÇ®¡£¹â¹»À¸¤Î¹¦¿Î³Ø¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î¹³Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿ÆÍ§¡¦¸¼Í¦ÂÀ¤Ë¡Öµ¢¹ñ¡×¤ò´«¤á¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿Í¦ÂÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö³Ú±à¡×¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Ä¾»ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀÄ½Õ¤ò³è¼Ì¤·¡¢º£¤Ê¤ªÂ³¤¯º¹ÊÌ¤Î¸»Î®¤È¡¢Î®Å¾¤Î²Ì¤Æ¤Î´õË¾¤òÇ»Ì©¤ËÉÁ¤¯
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æî¥Ï¥È¥Ð