歌手・華原朋美（５１）の“変身”にびっくりだ。

華原は２７日までにインスタグラムを更新。「ロングヘアは大好きだけど、子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう。髪切っちゃったっ」とそれまでのロングヘアをバッサリ切ってショートヘアになった自身のショットをアップした。白のトップスに超ミニスカートで美脚を惜しげもなく見せている。

そして「そして断捨離も今日は沢山（たくさん）出来て、なんだかスッキリな気分です。今夜は私にとってとても大切な方とお食事会が出来て本当に嬉（うれ）しかったです。改めてお会いさせて頂き、感謝の気持ちをお伝え出来て幸せでした。最高！！」とつづった。

１日には肩下の長さのストレートヘアでウエストがキュッと引き締まり、カメラに向かってアイドルスマイルを見せた写真をシェアし「えー全盛期に戻ってるかわいい」「あの黄金時代の華原朋美になっとる！！」「痩せたねぇ！？」「朋ちゃん若返ったね」「タイムスリップしたみたいに若々しい朋ちゃん」「信じられない」「ええっ！すごい綺麗」「すんごい綺麗」「ええっ！！ええ」「え！こんなに痩せたの？」「本物！？」「めっちゃシュッとしてはりますやん！」などと話題になっていた。