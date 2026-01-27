ダウ、ナスダックとも上昇 決算やＦＯＭＣ控え様子見の雰囲気も＝米国株概況
NY株式26日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 49412.40（+313.69 +0.64%）
S＆P500 6950.23（+34.62 +0.50%）
ナスダック 23601.36（+100.12 +0.43%）
CME日経平均先物 52645（大証終比：-215 -0.41%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ、ナスダックとも上昇している。ただ、政治動向を注視しつつ、主要企業の決算発表が集中する週とＦＯＭＣを控える中で様子見の雰囲気も強い。
トランプ大統領は週末、カナダが中国と貿易協定を結んだ場合、カナダから米国への輸入品に１００％の関税を課すと警告し、これに対しカナダのカーニー首相は、中国との自由貿易協定を追求する意図は「ない」と述べた。
また、今月に入って連邦移民当局がミネソタ州で２度目の米国市民を射殺する事件が発生したことを受け、政府閉鎖の可能性への懸念も市場心理を圧迫している。
複数の民主党上院議員は米国土安全保障省（ＤＨＳ）向け予算を含む１兆２０００億ドル規模の資金繰り法案に賛成しない姿勢を示したが、上院共和党指導部の関係者はＤＨＳ予算は削除されないとしている。一部からは、米政府機関が再び閉鎖される可能性は完全には排除できないとの指摘も出ている。
今週はマグニフィセント７の一部などを含むＳ＆Ｐ５００採用企業のうち９０社超が決算を発表する予定。これまで決算を発表した企業の７６％が予想を上回り、決算シーズンは総じて好調だが、インテル＜INTC＞やネットフリックス＜NFLX＞のように予想超えでも株価が下落した例もある。
足元の状況を踏まえ、利益の伸びは１４％まで加速すると見込んでおり、１２月時点の推奨であるエネルギー、素材、マグニフィセント７、暗号通貨を改めて推奨する」と述べている。
市場はまた、今年最初のＦＯＭＣにも注目。政策金利の据え置きが広く予想される中、利下げ時期に関する手掛かりが焦点となる。
先週の米株式市場は、地政学的緊張の高まりで投資家心理が冷え込んみ、２週連続の週間下落となったが、週後半にはトランプ大統領がグリーンランドを巡る合意の「枠組み」に到達したと発表したことで懸念はやや和らいでいた。その流れは本日も続いている模様。
ＵＳＡレア・アース＜USAR＞が大幅高。米政府が出資を検討しているとの報道を受け、買いが強まっている。英ＦＴ紙によると、トランプ政権が同社に１６億ドルを投資する計画だと伝えた。
遺伝子治療のサレプタ・セラピューティックス＜SRPT＞が上昇。同社は先週末にデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者向けの遺伝子治療におけるＥＭＢＡＲＫ試験の３年間のトップラインのデータを本日公表すると発表した。
半導体のスカイウォーター・テクノロジー＜SKYT＞が上昇。量子コンピューティングのイオンＱ＜IONQ＞が同社を買収することで合意した。約１８億ドルの評価。
コアウィーブ＜CRWV＞が上昇。エヌビディア＜NVDA＞は、２０３０年までに５ギガワット超のＡＩ計算能力を追加する計画を加速させるため、同社に追加で２０億ドルを投資すると伝わった。
バイオ医薬品のレボリューション・メディシンズ＜RVMD＞が大幅安。メルク＜MRK＞が同社の買収協議を打ち切ったと報じられた。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。
シスコシステムズ＜CSCO＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価も従来の８０ドルから１００ドルに引き上げた。
