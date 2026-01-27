全日本卓球選手権で初優勝を飾った17歳の張本美和選手。卓球一家の家族が支えとなっています。

2年連続決勝で敗れている早田ひな選手と再び決勝で激突。ゲームカウント3-2と勝利まであと1ゲームとした第6ゲームは、10-6から逆転を許して最終ゲームまでもつれる展開。それでも第7ゲームは気持ちを切り替えて序盤から得点を重ね、悲願の頂点に立ちました。

試合後には、ベンチに入るコーチの父・宇さんと熱いハグ。前日は誕生日であった父に“優勝”という特別なプレゼントをしました。

試合中、ゲーム間には、父のアドバイスを受けますが、その内容については、「個人的に今日は気持ちの試合になると思っていて、今だから言えるんですけれど、半分聞いて半分聞いていなかった」と苦笑い。「聞いてはいるんですけれど、それを全てやっていたわけではなくて、これはやるべきかなって思ったのをやっていた」と明かしました。

それでも第1ゲームを終わったあとは、「早田選手が攻撃をしたときに、自分が無理して反撃しようとする場面が何球かあったので、そこで、“とりあえず入れればいいよ”って」と父から提言。

そのアドバイスを生かして第2ゲーム以降は、ミスが少ない粘りのラリーとなり、試合を優位に進められたようです。

また父とはインターバル終了際にタッチしてコートへ。「そこでまとまるじゃないですけれど、いくぞって感覚。それがいい感じでやっています」と笑顔をみせました。

また頑張る原動力となっているのは、兄・智和選手の存在。準決勝で優勝した松島輝空選手にフルゲームの戦いで敗戦しましたが、「ちょうどお兄ちゃんの試合あとだったので、試合行く前はハイタッチして頑張れって言われた」と試合前のやりとりを明かします。

男子のトップ選手として世界の舞台で活躍する兄については、「お兄ちゃんとしてもそうですけれど、一人の人間として、卓球選手としても本当に尊敬するところしかないなって思っていて。やっぱり時にはお兄ちゃんで接してくれるときもありますし、好きな卓球選手としてもアドバイスしてくれる。背中を見てついていきたいと思える存在」と思いを語りました。