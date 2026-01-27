岡山市は2026年1月26日、路面電車の延伸環状化について、運行事業者である岡山電気軌道と合意し、事業計画案がまとまったと発表しました。仮称「ハレノワ線」として、2029（令和11）年度中の運行開始を目指します。

2029年度開業目標、大雲寺前〜西大寺町を環状化

岡山市と岡山電気軌道が進める「ハレノワ線（仮称）」の整備計画は、既存の清輝橋線と東山線を結ぶ形で中心市街地に新たな回遊ルートを作り出すものです。

新設区間（大雲寺前〜ハレノワ〜西大寺町間）周辺は「岡山芸術創造劇場ハレノワ」開館を機に多くの店舗が出店しているエリアであり、公共交通の充実が求められていました。

新設区間と「ハレノワ前電停」

計画では、大雲寺前電停から西大寺町電停までの約0.6kmに軌道を新設します。軌道は単線左回りで、新たに「ハレノワ前電停」が設置されます。ルート上の一部区間では、歩道側に軌道を寄せる「サイドリザベーション方式」を採用し、スムーズな乗降と交通処理を図ります。

運行頻度と環状運転

運行頻度はピーク時に1時間あたり3本以上を予定しています。これにより、駅前エリアと表町千日前エリア（岡山芸術創造劇場ハレノワ周辺）のアクセス性が向上し、街なかの回遊性が高まることが期待されています。

「みなし上下分離」方式で市が支援

整備費と維持管理費の分担

ハレノワ線（仮称）の概算事業費は約27.4億円（軌道・道路設計、軌道整備、道路改良等）と試算されています。合意内容は以下の通りです。

【整備費】国の補助を活用し、残りを岡山市が負担（国1/2、市1/2）

【維持管理費】ハレノワ線（仮称）の維持管理費は市が負担

【固定資産税】新設区間にかかる固定資産税相当額も市が負担

岡山電気軌道の考えでは、同社は厳しい経営状況にあり、老朽化した車両の定期的な更新も必要な状況で、新たな設備投資は困難です。路線の必要性や岡電の経営状況などを踏まえた上でハレノワ線（仮称）の整備・維持管理、運営スキーム等を協議した結果、市が施設の維持管理費や固定資産税相当額を負担する方針となりました。

運行開始後の営業収支に関する取り決めとして、ハレノワ線（仮称）の営業収支が赤字となった場合は、赤字額の50％を市が支援します。一方で黒字となった場合は、黒字額の50％を市に納付します。

駅前乗り入れとの相乗効果

今回のハレノワ線（仮称）整備は、岡山市全体の公共交通ネットワーク強化の一環です。岡山市は人口減少や高齢社会の進展を見据え、持続可能なまちづくりを進めるには「利便性が高く効率的な公共交通ネットワーク」の構築が必要であると考えます。

2027年3月の駅前広場乗り入れと連携

岡山市ではJR岡山駅前広場への路面電車乗り入れ整備が進んでいます。こちらは2027年3月（令和9年3月）の完成を予定しており、駅改札から電停までの距離が大幅に短縮されます。

【参考】岡山電気軌道、路面電車の「岡山駅乗り入れプロジェクト」続報 2026年度末開業目指し岡山市と事業進める（※2025年3月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12998683.html

駅前乗り入れで利便性を高めつつ、その2年後にハレノワ線（仮称）で環状ネットワークを形成することで、駅前の賑わいを都心全体へ広げる狙いがあります。岡山市は2026年度（令和8年度）当初予算に調査設計費を計上する予定です。

「ハレノワ線（仮称）」計画概要

【区間】大雲寺前 〜 ハレノワ 〜 西大寺町

【延長】新設 約0.6km（環状運転区間としては約3.4km）

【運行形態】単線左回り（反時計回り）

【新設電停】ハレノワ前電停

【運行頻度】ピーク時3本/h以上

【事業費】約27.4億円

【開業目標】2029年度（令和11年度）中

岡山市の中心市街地が、路面電車によってどのように回遊しやすくなるのか、今後の工事の進展が注目されます。

（画像：岡山市）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）