本日1月27日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「病院が苦手な有名人」。

ゲストには、「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」女王のニッチェと「M-1グランプリ2025」王者のたくろうが登場。たくろうは「テレビ局を1日で2周くらいグルグルしています」と、かなりの多忙ぶりを告白。ニッチェは大会決勝を振り返り、「粗品（霜降り明星）くんの審査のおかげ」と感謝しつつ、粗品のあまりの辛口ぶりに楽屋にいた全員があることを感じたと明かす。また、近藤くみこ（ニッチェ）は、明石家さんまの番組のプロデューサーを務めている夫が「M-1」を見て、自身のあるミスに気付いた出来事を暴露する。

俳優・宮世琉弥の妹・伊達花彩（いぎなり東北産）は初登場。以前、番組に兄の宮世がゲスト出演した際、いぎなり東北産を推している塚地武雅（ドランクドラゴン）も同じくゲスト出演していたため、「塚地さんは僕の妹が好きで」とからかって塚地を慌てさせたことがあった。妹の伊達は初登場とは思えない度胸と天然っぷりで、オープニングからさんまを振り回し慌てさせる。

トークテーマ「もしかして私だけ!? 病院の苦手なところ」では、郄地優吾（SixTONES）が、血圧測定で「悪いものが見つかるんじゃないかな」とドキドキしすぎてしまうため「数値が安定しない」と吐露。その対策を明かすとスタジオ中から「えー！」と驚きの声が上がり、さんまからは「おじいちゃんの一人暮らしやないか」とツッコまれてしまう。赤木裕（たくろう）は、“M-1王者史上最速”で体調不良になってしまったことがネットニュースに。しかし、実際はそれほど仕事がないにもかかわらず「謎の高熱」に見舞われた顛末を語る。

さらに赤木は医者に病状を説明することが苦手で、例えば頭の痛みについては「ズキズキで伝わってるのかな？」と不安になってしまうそう。そこでさんまが医者になりきり「どんな風に痛いんですか？」と、赤木を相手に即興コントを展開。困った赤木がオロオロしながらひねり出した答えとは？

続けて、昨年8月に結婚したという赤木。ニッチェから「相手のご両親への挨拶は大丈夫だった？」と心配されたり、さんまから「プロポーズはどこで？」と興味津々に聞かれたりと質問責めに。最高のシチュエーションで残念なタイミングのプロポーズになってしまったエピソードにはスタジオ中が爆笑となる。

きむらバンドは年末に熱が出て病院に行ったところ開いてる病院もなかなかなく、開いていた病院の待合室の椅子はいっぱい。診察まで5時間立ちっぱなしで待ったものの、その先に起きた悲劇とは？

そのほか、小沢仁志の「赤血球に命令する」という気合いの入りすぎた自己流治療法、看護師さんたちが慌てて集まってきたという浪川大輔の点滴騒動、浅田舞が明かす元スポーツ選手ならではの人体の新たな発見などのほか、医師・友利新が明かす医療業界のリアルな裏話も。

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：浅田舞、アンガールズ、小沢仁志、郄地優吾（SixTONES）、たくろう、伊達花彩（いぎなり東北産）、友利新、中野美奈子、浪川大輔、ニッチェ、みちょぱ ※50音順