¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃíÌÜ¶¥µ»¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤«¤é·Ý¿Í¤Ï1ÅÀÃ¥¼è¤Ç¤¤ë¡©IKKO¤Î¡È¥¤¥¤Æ÷¤¤¡É¤ÏÆüÍÑÉÊ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡©
ËÜÆü1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë10»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ËÃö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢IKKO¡¢²¦ÎÓ¡¢YOU¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ë¡£
¢£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤«¤é·Ý¿Í¤Ï1ÅÀÃ¥¼è¤Ç¤¤ë¡©
¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤é½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥È¥Ã¥×Áª¼êÁê¼ê¤Ë1ÅÀ¤°¤é¤¤¼è¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¸ò¸ß¤ËÉ¹¤Î¾å¤Ç¥¹¥È¡¼¥ó¤ò³ê¤é¤»¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ß¤ÎÃæ¿´¤Ë¶áÉÕ¤±¤ë¶¥µ»¡£ºÇ¸å¤Ë¿¿¤óÃæ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤¬»Ä¤ì¤ÐÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤éÁÇ¿Í¤Ç¤â1½µ´ÖÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤«¤é1ÅÀ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤½¤ó¤Ê¸¡¾Ú¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢3ÁÈ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¤·¤¿¤«¤Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢¤¯¤é¤²¡£¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦´ßÂç¾¤Ï¡Ö±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤½¤¦¡£1ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ï¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¡È¥Á¡¼¥àÏÂ¿©¡É¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¡¼¥àÏÂ¿©¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÅêµå¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤ÆÊÒ¥Ò¥¶¤òÎ©¤Æ¤¿»ÑÀª¤ÇÉ¹¤Î¾å¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°³ê¤ëÎý½¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£´ß¤ÏÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¤Î5¿Í¤â¶ìÀï¡£
¥Á¡¼¥àÏÂ¿©¤ÏËÜµ¤¤ÇÆÃ·±¤ò½Å¤Í¡¢¶¯¹ë¤Î½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¥Á¡¼¥àÏÂ¿©¤Ï¡¢ÆÃ·±¤ÎËö¤Ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤«¤é1ÅÀ¤Ç¤â¼è¤ì¤ë¤Î¤«⁉ ÇòÇ®¤¹¤ëÀï¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂç¶½Ê³¡ª
¢£·ÝÇ½¿Í¤â¥¦¥Ã¥È¥ê¤¹¤ëIKKO¤Î¡È¥¤¥¤Æ÷¤¤¡É¤ÏÆüÍÑÉÊ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡©
·ÝÇ½³¦°ì¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëIKKO¡£¤½¤ÎÆ÷¤¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤âIKKO¤Î»Ä¤ê¹á¤ò¤«¤°¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°¤ËIKKO¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¤»¤¤¤ä¤â¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Î1³¬¤ÎÆ÷¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
·ÝÇ½¿Í¤¬Àä»¿¤¹¤ëIKKO¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¹á¿å¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÑÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹á¿å¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¨¤ëÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤À¤±¤ÇIKKO¤ÎÆ÷¤¤¤ÎºÆ¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
Æ÷¤¤¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¹áÎÁ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÉ¦ÃË¼ß¡¦¤Ò¤°¤Á·¯¤Î2¿Í¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï2¿Í¤ËIKKO¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤«¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÆ÷¤¤¤òÊ¬ÀÏ¡£°Õ³°¤ÊºàÎÁ¤ÇIKKO¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¶áÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£2¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿Æ÷¤¤¤Ï¡¢IKKO¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¢£¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ùËäÂ¢¶â¡×Â³ÊÔ¤ÇÄ¶ÍÎÏ¾ðÊó¥²¥Ã¥È¡ª
¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ùËäÂ¢¶âÃµ¤·¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¡£¼Ì¿¿¤«¤é¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ëÄ¶Àä¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¸¥ª¥²¥Ã¥µ¡¼¡×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥«¥¤¡õ¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¤Î2¿Í¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤ÈÂÐÌÌ¡£
Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï2¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËäÂ¢¶â¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÅ·¸ù¤È±ï¤Î¿¼¤¤»³Íü¸©¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¿äÍý¤ò¡¢¥«¥¤¡õ¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¤¬Ä¾ÀÜÅ·¸ù¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡Ä⁉ ¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶ÍÎÏ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¶¨ÎÏ¼Ô¤âÅÐ¾ì¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë22»þ00Ê¬¡Á23»þ00Ê¬
½Ð±é¼Ô¡§
¡ã¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ä
¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¦Æ£°æµ®É§¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢IKKO¡¢²¦ÎÓ¡¢YOU
