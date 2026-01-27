今年10月より放送予定 大泉洋が主演を務める、池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト18人を4日連続で発表！

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる感動のドラマ。

箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役の大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役の山下智久に続き、4日連続で発表する、箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト総勢18名。箱根駅伝のランナー、そして彼らを支えるマネージャーという役を演じるために、数か月にわたる本格的なトレーニングや合宿を重ねてきた。

陸上競技指導・監修を務めるのは、関東学生陸上競技連盟副会長であり、神奈川大学・前駅伝監督でもある大後栄治氏。指導者として、箱根駅伝優勝2回・全日本大学駅伝優勝3回という実績を誇る大後氏が、陸上競技の第一人者として数か月にわたり18人の指導を担当。走りのフォームや身体の絞り方といった技術面はもちろん、「駅伝に出られない者こそがチームを支える」という精神性、さらにはチームとしての在り方に至るまで、実際の駅伝現場さながらの丁寧で本質的な指導が行われ、本作に確かなリアリティーと説得力を与えている。

本日は第1弾として、注目の若手キャスト5名を発表。

明誠学院大学陸上競技部キャプテンの青葉隼斗役には、NHKドラマ「宙わたる教室」で第28回日刊スポーツ・ドラマグランプリ助演男優賞を受賞、2026年前期・NHK連続テレビ小説「風、薫る」への出演も決定し、ますます注目を浴びる小林虎之介。

明誠学院大学のチームを支えるマネージャー・矢野計図役には、Huluオリジナルドラマ「十角館の殺人」など話題作で主演が続く奥智哉。

武蔵野農業大学2年生の猪又丈役には、特撮ドラマやテレビ東京系ドラマ「40までにしたい10のこと」で注目を集め、“ブレイクNo.1俳優”の呼び声も高い庄司浩平。

京成大学1年生の乃木圭介役には、テレビ朝日系「王様戦隊キングオージャー」で一気に注目を集め、映画や舞台を中心に多方面で活躍する池田匡志。

武蔵中央大学3年生の甘木誠役には、ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト準グランプリ受賞、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でマルフォイ役を好演した西野遼が名を連ねる。

次世代を担う若手俳優陣が続々と集結し、数か月にわたる本格的なトレーニングを経て、箱根路に挑む。誰が箱根駅伝を走るのか--明日1月28日（水）発表の第2弾キャストもどうぞお楽しみに。

大泉主演、池井戸潤原作小説を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は今年10月放送。

■青葉隼斗（あおばはやと）【明誠学院大学】・・・小林虎之介

最後の箱根駅伝にかける4年生。自分のことは二の次でチームのことばかり考えすぎる優しい性格の持ち主。キャプテンそしてエースとしての責任とプレッシャーは半端ない。

＜コメント＞

僕は走るのはそんなに好きな方ではなかったので、出演が決まった時、これは準備もしっかりしなくてはと心が引き締まりました。学生役のみんなとも何度も一緒に練習や合宿もして、会うたびにいろんな面を知って、本当に面白いメンバーが集まったなと思います。チームワークがしっかりできたうえで撮影に挑める、こういう機会を作ってくれたスタッフさんにも感謝です。今までのどの作品よりも準備期間も長くもらっていますし、この作品にかける！という気持ちです。

■矢野計図（やのけいと）【明誠学院大学】・・・奥智哉

陸上競技部マネージャーの3年生。周りをよく見て冷静にかつ優しく対応しており、チームメートからの信頼も厚い。隼斗の良き相談相手で、新監督・甲斐の就任に揺れるチームを支えようと奮闘。

＜コメント＞

陸上競技部のマネージャー矢野計図役を演じますが、最初はマネージャーがどのような役割を担っているのか、まったく想像がつきませんでした。撮影に向けて色々なことを勉強する時間をいただき、青山学院大学さんへ見学もさせていただいたことで、マネージャーと選手との距離の近さを感じることができました。計図は元陸上競技選手という設定でもあるので、チームの仲間たちと一緒にトレーニングをして、同じ時間を共有していきたいですし、そうした時間を大事にしながら、この役を演じていきたいと思っています。

■猪又丈（いのまたじょう）【武蔵野農業大学】・・・庄司浩平

大食いで陸上競技選手としては大柄な2年生。正義感が強くストイック、自分の芯をしっかり持っており、そのマイペースさをチームメートに突っ込まれがち。坂の多い長崎出身で坂道のレースが得意。

＜コメント＞

僕は当初「フォームが絶望的」と言われ、YouTubeなどを見て必死に走る練習をしたので、正式に出演が決まった時にはほっとしたというか、良かったと純粋に思いました。同時にものすごい緊張感もこみあげてきました。というのも、10年以上バスケットボールをやっていたせいか、スポーツのシーンを観る際、厳しい目になります。現役の箱根駅伝のランナーの方や陸上競技経験者の方に違和感をもたれないよう、「ドラマだしね」と思われないよう、しっかり務めなくてはと強く思いました。

■乃木圭介（のぎけいすけ）【京成大学】・・・池田匡志

天才肌のエリートランナーながらも、天真爛漫で誰とでも仲良くなる1年生。さわやかな王子系の笑顔がトレードマークで、特に女性からの人気が高い。

＜コメント＞

出演が決まり、作品を読ませていただいた際に半端な覚悟ではダメだと思いました。僕の役は天才ランナーなので、説得力をもたせるために、走り方や体つくりを徹底的にやろうと決めました。サッカーを12年間やってきましたが実は走るメニューは苦手で（笑）。トレーニングは自分との闘いでした。食事もそうですが、怪我をしないようになど、色んな面で自己管理能力が鍛えられました。天才ランナーとして、皆さんに応援して頂けるよう頑張ります！

■甘木誠（あまぎまこと）【武蔵中央大学】・・・西野遼

難関大学の武蔵中央大学に一般入試で入った文武両道の3年生。努力家で勉強熱心、冷静に状況判断をして、自分で戦略を組み立てられるクレバーな走りが強み。監督の斬新な指導に刺激を受ける。

＜コメント＞

オーディションの話をもらったときから既に走る練習をはじめて、オーディション会場にも走って行ってそれをアピールしました（笑）。絶対この作品に出たいと思ったので、決まった時はすごく嬉しかったです。僕は出演者の皆さんほぼはじめましての状態でしたが、2週間に1回ある合同練習で、みんなと語り合う機会が多くて、みんなお芝居が大好きなんだと感じますし、また、この作品を良いものにしようという志もすごく高くて、尊敬しています。すごく良いチームです。

■陸上競技指導・監修 大後栄治氏のコメント

「究極なるリアリティーの追求」――箱根ランナーを演じる彼ら全員に求めたテーマです。洗練されつつも個性溢れるランニングスキル。体脂肪7%以下の精悍な体組成。ランナーの心理。駅伝マネージャーにおけるチームサポートメンタリティー。そしてキャプテン青葉隼斗のリーダーシップ。これら要素を獲得すべく幾度となく臨んだ練習会でのインターバルトレーニングとミーティング。毎朝毎夕のパーソナルランニング。最も自己節制が必要であったろう食事のコントロール。最終合同合宿では誰一人欠けることなくこれら要素が集約され、堂々たるワンチームの空気が漂っていました。この物語を紡ぐ彼らの覚悟の表明であったように感じます。箱根駅伝を演じるにあたり、誇りと自信をもって送り出すことが出来ました。この物語は全国の駅伝ファン、そして熱い想いを期待する皆様の心に突き刺さること、間違いありません。 ご期待下さい。

■イントロダクション

走る者、伝える者――

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか――

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ――

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実――そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

