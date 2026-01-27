この記事をまとめると ■ガソリン暫定税率廃止や環境性能割の廃止によりユーザー負担は確実に軽減される ■一方で登録時期による税額差が生じ年度末の買い控えや販売停滞といった懸念も存在 ■補助金空白期間や受注残対応など現場は板挟み状態に置かれている

環境性能割廃止はユーザーにとっては朗報だが……

新政権となってからクルマユーザーとしては朗報が相次いでいる。まずは2025年12月31日をもっておよそ50年間続いたガソリン税に上乗せされていた暫定税率が廃止された（これに先立ち、すでに2025年12月11日より暫定税率と同水準のとなる25.1円の補助金が支給されていた）。

2026年1月4日時点で調べると、全国平均でのレギュラーガソリン1リットル当たりの価格は151.6 円となっており、もっとも安いのは愛知県で144.5円／Lとなっていた。「それでもまだ高いのでは？」と考えるひともいるだろうが、税金が原資となる補助金（なくなればもとに戻る可能性あり）ではなく暫定税率廃止に基づいてガソリン価格が下がるという点ではうれしい出来事といえるだろう。

さらに、2025年12月19日、自民党（自由民主党）と日本維新の会は、2026年度与党税制大綱を発表したのだが、そのなかでクルマを取得したときに支払う“自動車税環境性能割”を2026年3月末で廃止にするとした。

そしてCEV（クリーン・エネルギー・ビークル）補助金では、2026年1月1日以降初度登録を受ける車両についてはFCEV（燃料電池車）の補助金が105万減額され150万円になるのに対し、BEV（バッテリー電気自動車）は上限額を40万円アップして130万円、PHEV（プラグインハイブリッド車）は上限額を25万円アップして85万円とする見直しが発表された。

「新車が高くて買えない」との声を多く聞くなか、多方面でクルマに乗りやすく、そして買いやすくなる（売りやすくなる）ことになるので、販売現場は歓迎しているかと思いきや、不安の気もちが大きくなっているようである。

まず不安視しているのが環境性能割の廃止である。現状、売れ筋となるHEV（ハイブリッド車）ではそもそも環境性能割は課税されないケースがほとんどのようなのだが（HEVだから必ず非課税というものでもない）、ガソリン車、とくに登録車ではコンパクトカーでも意外なほど負担が大きい。

たとえばHEVとガソリン車がラインアップされているトヨタ・ライズのZグレード（FF）では、HEVでは環境性能割は非課税となるのだが、ガソリン車は3万6200円課税されてしまう。車両価格ではHEVが28万9300円高くなってしまうので、それでもガソリン車を選ぶひともいるようである（ライズ内で1.2Z ガソリン車は人気ナンバー2）。ちなみに調べると、本稿執筆時点ではライズは発注可能で、納車予定は2026年5月ごろとなっていた。

仮に2026年3月まで、つまり2025事業年度内に納車が可能なクルマがあったとする。さらに値引きなどの条件が際立ってよくなるのならともかく、現状では諸物価高騰もあり値引きも際立った拡大が期待できないとする。そうなると、納車が早いのを魅力と感じながらも「それなら環境性能割がなくなってから注文を入れる」となってしまい、年間でもっともクルマが売れるとされる事業年度末セールにおいて買い控えがおきないかを、販売現場は警戒しているのである（最近は全体では納期がそれほどかからない新車も目立つ）。

受注当初は納車予定が2026年4月や5月であったのに、供給体制の変化などから2026年3月末までに納車可能となってしまうことも意外に多く、販売現場はとにかく警戒を深めている。

販売現場には新たな不安が広がる

警戒しているのは買い控えだけではない。受注したものの生産状況などの都合で新規登録及び納車のできていない“受注残”車両については、3月末に環境性能割が廃止される前にメーカーからディーラーへ当該完成車が配車されてしまい、3月末までに新規登録をかけなければならなくなった場合のお客とのトラブルも大いに警戒しているのである。

調べてみると、たとえば登場以来受注停止期間のほうが目立っていたアルファード系の納期がここのところ改善傾向にあり、ディーラーで発注しても、本稿執筆時点で2026年6月以降納車可能となっている。つまり、いままで受注残となっていたアルファードが年度末へ向け、各ディーラーへの配車が目立って多くなるのではないかというのである。

たとえば、アルファードのガソリン車で人気の高いFF 2.5Zでの環境性能割は13万7100円も課税されてしまう。仮に購入客が2026年3月末までに納車となることを了承して契約していれば話は別だが、いつ納車になるのかもはっきりしないまま契約して、たった数カ月新規登録が違うだけで約13.7万円も支払い額が異なってしまうのでは、揉めてしまうのも当然だろう。

ヤリスクロスのガソリン車でも6万円ほど環境性能割が課税されることとなる。軽自動車では日本一売れているホンダN-BOXで調べると、1万6000円課税されていた（マイルドハイブリッドのスペーシアはかからない）。軽自動車は仕様にこだわらなければ即納体制のモデルも多いので、事業年度末に近くなればなるほど「新規届け出を4月以降にしてほしい」という希望が多くなり、売りにくくなる可能性が高まっている。

メーカーやディーラー（販売会社）は3月末までに登録して2025年度の実績に反映させたいので、セールスマンにプレッシャー（をかけてくるだろうし、お客からは「環境性能割が廃止となる4月以降に登録してほしい」と要求され、板挟みになるのではないかと警戒しているという声を聞いている。

一般社団法人 次世代自動車振興センターのホームページには、“CEV自動車導入促進補助金申請受付終了見込み時期について”というページがあり、本稿執筆時点で確認すると、終了見込みが2026年2月13日となっていた。BEVはbZ4Xのように納期がかかってしまうケースのほうが珍しく、意外なほど納期の短いケースが目立っている。

ディーラーとしては事業年度末も近いので、3月末までに登録（軽自動車は届け出）可能なケースは軒並みナンバープレートをつけるようにとなるのだが、補助金申請受付終了まで間に合わないタイミング（次年度予算措置が決まり次年度分受付開始となるまで）、つまり“補助金空白期間”が生まれながらも登録を進めていくことになってしまう。

CEV補助金は事後、つまりナンバープレートが取得出来てから、購入者自らが申請することになる。その申請を煩雑に思うお客向けに代行申請を受け付けるディーラーもあったが、最近はBEV自体のラインアップが増えていることもあり、補助金の予算消化がさらに見えにくくなってきたとして代行申請を受け付けなくなってきている（事後本人申請でもあり、原則的には補助金申請が間に合わなくてもディーラー側に責任はない）。

2026年に限ったことではないが、事業年度末セールにおけるBEV販売は“補助金空白期間発生”という非常にナーバスな問題を抱えているのである（なお補助金申請期限は新規登録［軽自動車は届け出］から1カ月以内とされている）。HEVが販売の中心となっているので、環境性能割廃止もCEV補助金のBEVやPHEVの増額も「大勢に影響なし」といってしまうこともできる。

とはいうものの、ガソリン暫定税率や環境性能割の廃止、BEVへの補助金増額などは消費者の新車購買意欲、つまり「新車がほしいなあ」という気もちをおおいに刺激するものとなっているのだが、販売現場では意外なほどそのような動きに困惑しているようであった。