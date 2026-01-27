「THE W」優勝・ニッチェ、本番中の楽屋裏秘話を告白「粗品くんのおかげ」 今夜の『踊る！さんま御殿!!』
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「病院が苦手な有名人」。「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」女王のニッチェと「M-1グランプリ2025」王者のたくろうをはじめ、浅田舞、アンガールズ、小沢仁志、高地優吾（SixTONES）、伊達花彩（いぎなり東北産）、友利新、中野美奈子、浪川大輔、みちょぱが出演する。
【写真】M-1王者・たくろうも揃って登場
「M-1」王者のたくろうは「テレビ局を1日で2周くらいグルグルしています」と、かなりの多忙ぶりを告白。「THE W」女王のニッチェは大会決勝を振り返り、「粗品（霜降り明星）くんの審査のおかげ」と感謝しつつ、粗品のあまりの辛口ぶりに楽屋にいた全員があることを感じたと明かす。また、近藤くみこ（ニッチェ）は、さんまの番組のプロデューサーを務めている夫が、「M-1」を見て、自身のあるミスに気付いた出来事を暴露する。
また、俳優・宮世琉弥の妹・伊達花彩（いぎなり東北産）が初登場。以前、番組に兄の宮世がゲスト出演した際、いぎなり東北産を推している塚地武雅（ドランクドラゴン）も同じくゲスト出演していたため、「塚地さんは僕の妹が好きで」とからかって、塚地を慌てさせたことがあった。妹の伊達は、初登場とは思えない度胸と天然っぷりで、オープニングからさんまを振り回し慌てさせる。
トークテーマ「もしかして私だけ!? 病院の苦手なところ」では、高地優吾（SixTONES）が、血圧測定で「悪いものが見つかるんじゃないかな」とドキドキしすぎてしまうため、「数値が安定しない」と吐露。その対策を明かすと、スタジオ中から「えー！」と驚きの声が上がり、さんまからは「おじいちゃんの一人暮らしやないか」とツッコまれてしまう。赤木裕（たくろう）は、“M-1王者史上最速”で体調不良になってしまったことがネットニュースに。しかし、実際はそれほど仕事がないにもかかわらず「謎の高熱」に見舞われた顛末を語る。
赤木は医者に病状を説明することが苦手で、例えば、頭の痛みについては、「ズキズキで伝わってるのかな？」と不安になってしまうそう。そこでさんまが医者になりきり「どんな風に痛いんですか？」と、赤木を相手に即興コントを展開。困った赤木がオロオロしながらひねり出した答えとは…。
続けて、昨年8月に結婚したという赤木。ニッチェから「相手のご両親への挨拶は大丈夫だった？」と心配されたり、さんまから「プロポーズはどこで？」と興味津々に聞かれたりと、質問責めに。最高のシチュエーションで残念なタイミングのプロポーズになってしまったエピソードにはスタジオ中が爆笑となる。木村バンドは年末に熱が出て病院に行ったところ開いている病院もなかなかなく、開いていた病院の待合室の椅子はいっぱい。診察まで5時間立ちっぱなしで待ったものの、その先に起きた悲劇とは？
そのほか、小沢仁志の「赤血球に命令する」という気合いの入りすぎた自己流治療法、看護師さんたちが慌てて集まってきたという浪川大輔の点滴騒動、浅田舞が明かす元スポーツ選手ならではの人体の新たな発見などのほか、医師・友利新が明かす医療業界のリアルな裏話も。
『踊る！さんま御殿!!』「病院が苦手な有名人」は、日本テレビ系にて1月27日20時放送。
※高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記
