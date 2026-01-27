フォロワー500万の165cm美女、タイトなトップス姿が「スタイル抜群」「最高」「破壊力すごい」
クリエイター・ちゆうが、27日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「スタイル抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。7日にエックスで「AIではなく、日本に実在する至高の女」と投稿されたポストは、26日時点で63万インプレッションを記録するなど、大きな反響を呼んでいる。
今回は、タイトなトップス×デニムパンツ姿でダンスを披露。可愛らしい表情も印象的だ。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「破壊力すごい」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」TikTok（@_chiyuu_）
