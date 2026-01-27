『夫に間違いありません』“光聖”中村海人、まさかの決断→驚きの事態へ ネット心配「不憫すぎる」（ネタバレあり）
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話が26日に放送され、主人公・聖子（松下）の弟で銀行員の光聖（中村海人）がある決断を下し、まさかの事態を迎えると、ネット上には「光聖が一番しんどくないですか!?」「不憫すぎる」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】一樹（安田顕）を説得しようとする聖子（松下奈緒）
すべてを打ち明けるつもりで警察へ向かった聖子だったが、一樹（安田顕）から電話で瑠美子（白宮みずほ）の殺害を告げられる。急いでアパートへ向かった聖子に、一樹は“殺意はなく事故”と弁明。聖子は自首を勧めるが、一樹は“二人で隠し通そう”と懇願。さらに息子の栄大（山崎真斗）や娘の亜季（吉本実由）が殺人犯の子どもになってしまうと言い出したことから聖子の心に迷いが生じる。
罪の意識に苛まれながらも、家族がバラバラになることを恐れる聖子は、警察の手がいつ一樹に及ぶかと気が気ではない。そんな中、聖子のことで思い悩む栄大から再び相談を受けた光聖は聖子が出入りしているアパートへ。部屋の窓から一樹の洋服が見えたことから、光聖は一樹の生存を確信する。
その後、光聖から問い詰められた聖子は「もう引き返せないのよ！」と絶叫し、一樹が瑠美子を殺した事実も打ち明ける。光聖は驚きつつも自首を促すが、聖子は号泣しながら固辞。すると光聖は“共犯”となることを決意し、栄大と亜季のためにも絶対に隠し通すよう聖子に伝える。
そこから数日後、光聖は恋人・まゆ（松井玲奈）の母で国会議員の九条ゆり（余貴美子）から呼び出される。そこで彼は汚職疑惑のあるゆりから「架空の法人口座の開設をしてほしい」と持ちかけられるのだった。
義兄、姉、さらに恋人の母親の“罪”に巻き込まれる光聖の姿が描かれると、ネット上には「弟が色々巻き込まれすぎている」「光聖が一番しんどくないですか!?」「不憫すぎる」「これ以上罪を重ねないで」「捕まらないでね…」などの投稿が相次いでいた。
※山崎真斗の「崎」は正確には「たつさき」
