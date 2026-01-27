芸能活動を休養→復帰したタレント　イケメン夫の顔出し！結婚９年…テレビで活躍した来栖あつこ「ずっと可愛い」

タレント・女優の来栖あつこが４８歳を迎え、夫婦ショットを披露した。

２６日にインスタグラムで「４８歳の誕生日。爆速の４７歳が終わり、いよいよ４０代折り返して４８歳になりました。早い。早過ぎる」と伝えた。

「最近のトピックスは…やっと大殺界１年目が終わった。あと２年ありますけど。今年も引き続き『ちょうどいい』ってテーマに生きたいと思います」などとつづり、「＃夫婦の時間」「＃六本木ディナー」と夜景のきれいなレストランでの２ショットをアップした。

フォロワーは「お誕生日おめでとうございます」「ずーっとかわいい」「いつまでも可愛いあつこちゃんでいてね」と祝福した。

来栖は１９９６年テレビ朝日系「激走戦隊カーレンジャー」の八神洋子／ピンクレーサー役でデビュー。テレビ東京系「出動！ ミニスカポリス」の５代目リーダーを務めるなど、９０年代後半から２０００年代にかけて、テレビで活躍。２５歳を節目に一時芸能活動を休養したが、３０代に入って復帰。現在は結婚相談所の代表、フリーランスのアパレルのＰＲと幅広く活動中。私生活では２０１７年に会社員の男性と結婚していたことを発表した。