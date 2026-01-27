不動産価格の高騰が話題になって久しい。たしかに東京都区部の新築マンション価格は1億円を優に超え、一般国民には到底手が届かない状況になっている。東京の湾岸エリアのタワマンも戸当たり価格が1億8000万円などとなると世帯年収で1500万円を超す年収を誇るパワーカップルであっても、もはや購入をあきらめざるを得ない。

©masy/イメージマート

不毛な不動産に対する規制

ここにきてその原因を「外国人が買い漁るせいだ！」「デベロッパー儲けすぎだろ」「転売ヤーがけしからん」など種々雑多な批判が飛び交いはじめている。そしてこの声は当然、国や自治体に届けられるようになる。

平成バブルと呼ばれた1980年代後半から90年代前半の地価狂乱時代にもNHKが「地価は50％下げられる」という特集番組を流して批判の目を向け、こうした声を受けた国は地価税の創設、国土法による届け出義務、不動産融資総量規制などあらゆる規制を連発した。結果は不動産価格の激しい下落を招き、大量の不良債権を発生させ、日本は失われた30年を続けるきっかけとなる。

古今東西、不動産に対する規制を効果的に成功させた事例は少ない。不動産は社会生活を営むための基本的なインフラだ。ところがその価格形成の仕組みを多くの政治家や役人が理解していないために、いたずらに「なんとか退治」のような対策を掲げてしまい、マーケットに激烈な反応を引き起こし、思ったものとは異なる結果をもたらしてきたのだ。

さて今回、漏れ伝わってくる規制内容にはどのようなものがあるのかみてみよう。規制対象の主な分野は「外国人」「転売」そして「節税」の3つだ。

（1）外国人が取得する不動産

外国人によるマンション爆買いが価格上昇の一因となり、購入に何らかの規制を掛けようという声が大きくなっている。こうした指摘を受け、国土交通省では購入実態の調査に乗り出した。

結果は意外なものだった。東京23区における直近6か月で供給された新築マンション取得者のうち外国に住所を持つ人の割合は3.5％。都心6区でも7.5％にすぎなかったのだ。国・地域別では台湾が192件と圧倒的に多く、中国の件数はわずか30件。中国人の爆買いを信じていた側からは意外との声が沸き起こった。

だがこの結果をもってして「外国人の取得は大したことはない。中国人ガーなどというのもデマに過ぎない」と結論付けることは性急だ。

今回の調査は不動産識別情報における購入者の住所が海外かどうかだけをチェックしたものにすぎない。日本国内に設立したペーパーカンパニーで買う、日本人名義を借りる、そして在留外国人による購入などが考えられるからだ。

日本ではいまだに移民を認めないとしているが、在留する外国人数は年々増加し続け、出入国在留管理庁の発表によれば2025年6月末現在、在留外国人の数は395万人。その数は横浜市（376万人）よりも多いのだ。彼らは日本で働き、多くの場合きちんと納税をしている人たちだ。このうち中国人は90万人。しかもそのうちの35万人は永住の資格を持つ。

彼らは子弟の教育には熱心。東京文京区はとりわけ中国人の人気エリアだ。東京大学、お茶の水女子大学、東京科学大学（東京工業大学と東京医科歯科大学が統合）など名門大学に進学させるために彼らは居住地から選択して高額マンションを購入することを厭わない。

三菱UFJ信託銀行の調査では新築マンション購入の2割から4割が外国人というデータもあるが実態はこちらの数値が近いように思われる。ではこうした日本人と同じように生活している在留外国人の購入を規制するのか、対策には知恵が求められるのである。

（2）転売 取得後1年以内に転売するケースが…

国土交通省調査でもうひとつクローズアップされたのが取得後1年以内に転売する者が国内外を問わずかなり多数存在することがあきらかになったことだ。すでに業界では、不動産売買契約締結後、物件引き渡しまでの期間に転売する行為については、売主が摘発し、契約時に収受する手付金（通常は物件価格の10％程度）を没収するルールを新たに設定するなどの対応措置が施されるようになっている。だが引き渡し後の転売について規制をしているわけではないので効果は限定的だろう。

いっぽうで国民民主党は転売を目的としたマンション所有者が空室のまま物件を放置することを防ぐ目的で税を課す空室税の導入や、取得後2年未満に転売する際の不動産譲渡について重課する制度（超短期不動産譲渡税）の創設などを唱えている。超短期不動産譲渡課税は1987年に当時の大蔵省が導入した先例がある。当時は個人の場合、30％の重課税が行われたために譲渡益のほとんどが税金で取り上げられることから相応の効果があったことが確認されている。前例があるだけに財務省も飛びつきやすい内容だろう。

業界の対応はあくまでも引き渡し前の転売に関する規制だが、仮に国民民主党の案が採用されると転売目的でキャピタルゲインを得ようとする転売ヤーの行動はかなりの制約を受ける可能性がある。業界側からみれば自主規制レベルに留めたいのが本音だろうが、さてどうなるか。

（3）節税 意外と大きな影響がありそう

意外と大きな影響がありそうなのが節税対策の封じ込めだ。自民党税制調査会からの改正案がかなり大胆なものであったからだ。

高齢富裕層が相続評価額を圧縮するために相続に備えてタワマンなどの区分所有マンションや一棟ものの賃貸マンションなどを購入する動きに対して、物件取得後5年を経過していない財産について、マンションなどの賃貸用不動産については、購入価格をベースにその8割の水準で評価する、不動産小口化商品については、取得時期を問わず時価で評価することとする改正案を発表している。実施は2027年1月からの予定だが、節税用にマンションや不動産小口化商品に投資することで対策を行う動きはかなり制約されることになりそうだ。

規制すべき方向性は明快

2013年以降の大規模金融緩和およびコロナ禍における大量のコロナ関連支援で市場に大量のマネーが供給された結果、皮肉なことにそれらのマネーによって株式、不動産などが急騰した。そしてアフターコロナにおいて、欧米が利上げによる金融引き締めを行ったのに対し、日銀は低金利状態を維持したために激しい円安を招き、外資マネーの大量流入を引き起こし、不動産は金融商品と化し、実需ベースでしか取得ができない一般国民が置き去りになった。

規制の方向性は明快だ。極端な投機マーケットとなった不動産市場に対して、行き過ぎた転売行為（例えば2年以内）については重課税を行う。自宅の売却に関しては特例で譲渡益に対して3000万円の特別控除があるが、利用に制限（例えば10年に1回）をつけることで自宅転売によって繰り返し利益を受ける自宅転売ヤーの行動を規制する。外国人については非居住者（投資ツアーで来日して投資用で購入する外国人）の取得について、固定資産税、不動産取得税、売買契約書の印紙税などを高額にする。そして節税に関しては、区分所有マンションや小口化商品といった従来所有していなかった不動産については相続評価額の基準を時価ベースにするなどといったものだ。

加えて、重要土地等調査法を改正して、国防・安保上重要な土地の対象範囲を広げ、基地、原発、水源地などのほかに重要と思われる農地や山林も食料安全保障、国土保全の観点から基本的には外国人による購入を認めず、現所有者が売却する際には国庫に帰属させることができるようにするなどの規制を行うこともあわせて提言したい。

いたずらに大きな声に押されて慌てて規制するのではなく、段階的にあるいは時限立法などにして市場の状況を見定めながら行うことだ。今後の規制の方向性に注目したい。

（牧野 知弘）