土地だけで推定20億円以上...東京・神楽坂400坪の豪邸に潜入 高嶋ちさ子も驚き「こんなお家が東京にあるとは」
テレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見 2時間SP』（後7：00）が、きょう27日に放送される。
【写真】着物姿が凛々しい…豪邸に暮らす小堀宗翔さん
日本屈指の一等地、１坪500万円はくだらないと言われる東京・神楽坂。地元マダムから「何人たりとも入れる所ではない」と畏敬の念を抱かれる大豪邸がある。 敷地面積400坪、土地だけで推定20億円以上という日本家屋の屋敷に住むのは、江戸時代から続く、ある伝統芸能を受け継ぐ小堀宗実さん一家。流祖・小堀遠州は徳川三代将軍・家光の指南役を務めた他、大阪城や名古屋城の設計や京都・二条城の庭園のデザインも手掛けた、歴史的偉人である。
次女の小堀宗翔さんの案内のもと、宗実さんが暮らす自宅の中に足を踏み入ると、その瞬間から別世界が広がる。12畳もの広々した玄関には、手を清めるための手水鉢が置かれ、お客様をお迎えする門番の姿も。中に入ると、畳製のテーブルが目を引く応接間があり、小堀家の家紋「七宝花菱紋」が、天井と壁の透かし装飾に取り入れられている。その奥には、雪見障子から臨む手入れの行き届いた日本庭園が広がり、その全てが静ひつな和の趣に包まれています。これには、ちさ子も「こんなお家が東京にあるとは」と息をのむ。
400年以上継承されてきた、その伝統芸能は、現在国内外に拠点を展開し、１万人以上の弟子を抱える大人気流派。「流祖の時から外国のものを取り入れ、本業以外にも庭や建築、歌まで色んなものに挑戦してきた」と宗実さんは代々受け継ぐ進取の気風について語る。そんな一家の暮らしぶりから伝統芸能の世界に触れた孝太郎は、「子どもの頃から、父に『道』と付くものはある程度やってみなさいと言われた」と、父・小泉純一郎・元総理の教育方針を明かす。当初は興味がなかった剣道やその道も「やってみれば得るものがある」という父の言葉に従って挑戦したといい、今の自身を形成する父の教えに感謝をにじませる。
