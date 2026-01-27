岡崎紗絵、“サ活”テレビ初披露 場所は京都のプライベートサウナ 今夜『ととのいとりっぷ』
俳優の岡崎紗絵が出演するMBSの新番組『ととのいとりっぷ』がきょう27日午後11時56分から、関西ローカルで放送される。
【写真】「かわいすぎ」“レア”なロングヘア姿を披露した岡崎紗絵
多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、「もしも明日、急に休みになったら」という設定ので、1人の女性として「心と体をととのえる」ための自分時間を楽しむ異色の“モキュメンタリー”旅番組となっている。
急きょ、明日の撮影がなくなりました――。岡崎にこんな連絡が来たとしたら。「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」という岡崎にとって、30歳の節目を迎えたいま、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日”は、「心と体と喉を整える」旅に出ること。
そこで今回、向かったのは冬の京都だった。京都を自転車で巡ることにした岡崎が真っ先に訪れたのは、由緒ある町屋を改装した極上のプライベートサウナ。檜の水風呂や縁側での外気浴など、心身が整うリアルな瞬間をテレビで初披露する。
さらに、ある“人物”の案内で訪れたお寺で歴史に触れ、グルメも満喫。そんなところにマネージャーからの連絡が…。
【写真】「かわいすぎ」“レア”なロングヘア姿を披露した岡崎紗絵
多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、「もしも明日、急に休みになったら」という設定ので、1人の女性として「心と体をととのえる」ための自分時間を楽しむ異色の“モキュメンタリー”旅番組となっている。
急きょ、明日の撮影がなくなりました――。岡崎にこんな連絡が来たとしたら。「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」という岡崎にとって、30歳の節目を迎えたいま、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日”は、「心と体と喉を整える」旅に出ること。
そこで今回、向かったのは冬の京都だった。京都を自転車で巡ることにした岡崎が真っ先に訪れたのは、由緒ある町屋を改装した極上のプライベートサウナ。檜の水風呂や縁側での外気浴など、心身が整うリアルな瞬間をテレビで初披露する。
さらに、ある“人物”の案内で訪れたお寺で歴史に触れ、グルメも満喫。そんなところにマネージャーからの連絡が…。