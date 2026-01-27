きょうは、日本海側で雪や雨の範囲が広がるでしょう。なだれや落雪、路面状況の悪化にご注意ください。晴れる太平洋側も、寒さが続きそうです。

冬型の気圧配置が緩み、大雪のピークはようやく越えましたが、日本海側では市街地でも平年を上回る大雪となっています。きょうは、日本海から近づく低気圧が北日本を通過するため、日本海側では雪や雨の範囲が広がるでしょう。北陸や東北では、はじめは雨や湿った雪となる所もあるため、なだれや落雪にご注意ください。夜は雪へと変わっていき、雪の強まる所もありそうです。落雷や突風にも注意が必要です。また、次第に北よりの風が強まるでしょう。関東から西は晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥が続きそうです。沖縄は午前中を中心に、雨の降る所がある見込みです。

日中の気温はきのうより少し高いものの、関東から西で10℃前後と、この時季らしい寒さになるでしょう。日本海側や西日本を中心に冷たい風も強まりそうです。金沢は7℃と、きのうより5℃くらい高くなりますが、風冷えの一日となるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-2℃ 釧路：-2℃

青森 ：1℃ 盛岡：0℃

仙台 ：7℃ 新潟：6℃

長野 ：6℃ 金沢：7℃

名古屋：9℃ 東京：10℃

大阪 ：10℃ 岡山：11℃

広島 ：10℃ 松江：8℃

高知 ：14℃ 福岡：9℃

鹿児島：14℃ 那覇：21℃

あすも日本海側では雪が降りやすく、木曜日から金曜日にかけては再び雪の降り方が強まって、大雪となる所がありそうです。寒さも一段と厳しくなり、太平洋側にも雪雲の流れ込む可能性があります。最新の情報をご確認ください。週末にかけて厳しい寒さが続きますが、来週は寒さが和らぐでしょう。