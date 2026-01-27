¹á¹ÁÈ¯¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ë¥¥ã¥ê¡¼¡×¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¥³¡¼¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÈÇ¤¬ÅÐ¾ì
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¡£2017Ç¯¤Ë¹á¹Á¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖKickstarter¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ABLE CARRY¡Ê¥¨¥¤¥Ö¥ë¥¥ã¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤Ê¤¼ABLE CARRY¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ª¤ß¤µ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥Ð¥Ã¥°¼«ÂÎ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤äÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹á¹Á¥á¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¤ÅÔ²ñ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¡Ç½À¤ä³¹¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊABLE CARRY¤«¤é¿·ºî¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë²£·¿¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖMax EDC Cordura re/cor Ballistic 1680D¡×¡Ê4Ëü6200±ß¡Ë¤Ï¡¢ABLE CARRY¤Ç¤ÏºÇÂç¥µ¥¤¥º¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖMax Backpack¡×¤òÆü¾ï»È¤¤¤Ë¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤·¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖMax EDC¡×¤ÎÁÇºà°ã¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥X-PacÈÇ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖMax EDC¡×¤Ï¡¢Çö¤¯¤Æ°ú¤Îö¤¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤È¡¢¥»¥¤¥ë¥¯¥í¥¹ÍÑÀ¸ÃÏ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤³¤Á¤é¤âÇö¤¯¤Æ¶¯¤¤X-Pac¤ò¥á¥¤¥óÁÇºà¤Ë»È¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·À½ÉÊ¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤æ¤¨¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼ÍÑÉÊ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡É¥³¡¼¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯1680D¡É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¤äX-Pac¤è¤ê¤ÏÀ¸ÃÏ¼«ÂÎ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¾¯¡¹½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â26L¤Ç¥³¡¼¥Ç¥å¥é¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê1680D¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÌó1750g¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¢¥X-PacÈÇ
Âç¤¤¯³«¤¯¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿¤Î¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼Éô¤äÇØÌÌÂ¦¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤ÊÂç¤¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤ÆÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ý¥±¥Ã¥ÈÎà¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿Àß·×¤Ï¡¢ABLE CARRY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¢¥X-PacÈÇ
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤éµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢PC¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¤òÆü¡¹»ý¤ÁÊâ¤¯¸½Âå¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡ÈEDC¡É¤ÏEvery Day Carry¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¹âµ¡Ç½ÁÇºà¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖMax EDC Cordura re/cor Ballistic 1680D¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏW30¡ßH50¡ßD19cm¡¢ÍÆÎÌ26L¡¢½Å¤µÌó1750g¡£À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖCore Sling¡×
¢¥¡ÖCore Sling Mini¡×
¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ABLE CARRY½é¤ÎËÜ³Ê¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡ÖCore Sling¡×¤È¡ÖCore Sling Mini¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÁÇºà¤¬2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¡ÖCore Sling¡×¤ÏCordura re/cor Ripstop210D¤¬1Ëü5400±ß¡¢UltraWeave Ultra200X¤¬2Ëü900±ß¡£¡ÖCore Sling Mini¡×¤ÏCordura re/cor Ripstop210D¤¬1Ëü2100±ß¡¢UltraWeave Ultra200X¤¬1Ëü5400±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈA-Flex¡É¤È¤¤¤¦¿½Ì¤¹¤ë¹½Â¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹¤²¤ì¤ÐÍÆÎÌ¤ÏºÇÂçÌó2ÇÜ¤Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë³«¤¯¤«ÊÄ¤¸¤ë¤«¤Î¥ËÂò¤·¤«¤Ê¤¤¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥Éµ¡Ç½¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²ÙÊª¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¿¥Á¤òºÇÅ¬²½¤·Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCore Sling¡×¤Ï½µËö¤äÎ¹Àè¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ÇW26¡ßH14¡ßD8cm¡¢2.5L¡£²ÙÊª¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡ÖCore Sling Mini¡×¤ÏW22¡ßH13¡ßD6cm¡¢1.5L¡£ÆâÉô¤ÏºÙ¤«¤¤²ÙÊª¤âÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëABLE CARRY¡£¿·¤¿¤Ë¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ¡ÊGoodsPress Web¡Ë¡ä
