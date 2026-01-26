伊藤桃々、艶感あふれる美ボディショットで魅力全開！ Rosemから“あざと可愛い”新作ランジェリーが登場
fast stepは1月8日、伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作「ロマンティックローズブラセット」の販売を開始しました。
■フローラルホワイトのローズピンクの2種
同セットは、ブラと、フルバック・Tバックから選べるショーツにて展開。フローラルホワイトのローズピンクの2カラーを用意しています。
フローラルホワイトでは、谷間の中央に“あざといアクセント”にもなるクロスコードデザインを採用。ショーツのコードには、食い込みにくく、やさしい肌あたりを叶える凹凸のあるデザインコードを取り入れています。
ローズピンクは、甘いムードを演出するバラ柄エンブレースが特徴。上からチュールモチーフとケミカルモチーフを重ねることで、本物のバラの花のような立体感を表現しています。花の中心にはラインストーンをあしらっています。
■商品概要
商品名：ロマンティックローズブラセット
カラー：フローラルホワイト、ローズピンク
価格：4,980円
サイズ：
ブラ：A〜Gカップ／アンダーバスト65〜75
ショーツ：アンダー65はショーツM（ヒップ：87〜95cm）、EFG75のみアンダー75はショーツL（ヒップ：92〜100cm）
Rosem公式サイト：https://d-rw.com/pr-rosem01081
（フォルサ）