言い訳を捨てた人にだけ見える「投資と人生の本質」

1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は25億円以上に増え（2026年1月時点）、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。

「特別な人」などいない

同じ苦難を歩んできた人間として

私の姿を見て、よく「自分には無理だ」「あなただからできるんでしょう」という人もいます。けれど、私とあなたの一体何が違うんでしょうか。私だって震災や大病を経験したり、バブルで財産を大きく減らしたりと散々な目にも遭っています。

言い訳を捨てた先に

本当の「やりたい」が見えてくる

やらない理由を挙げるのは簡単です。でも、私に言わせれば、本当にやりたいのであればやらない理由はどこにもありません。

情熱に火を灯す

「憧れの存在」を見つける大切さ

バフェットさんは77歳のとき、資産を100億ドル増やしました。そんなことを聞くと、「自分もがんばらなあかん」と思います。みなさんも、「あの人ががんばっているなら自分も」という存在を見つけてみると、人生に張りがでるかもしれません。

89歳の私を

あなたの「挑戦の合言葉」にしてほしい

なんなら「89歳の藤本茂という爺さんにできるなら、自分にだってできるはず」と思ってもらえたら嬉しいですね。あなたの人生を、私は応援していますよ。

【解説】逆境を「撤退の理由」ではなく

「経験値」に変える

シゲルさんは、震災やバブル崩壊という、多くの人が市場を去るような局面を何度も乗り越えてきました。投資において損失や失敗は避けられませんが、それを「自分には才能がない」という言い訳にするか、「次に活かすための授業料」と捉えるかで、その後の資産形成は大きく変わります。

「特別な才能があるから勝てる」のではなく、「諦めずに市場に居続けた」ことこそが、現在のシゲルさんを形作っているのです。

「マインドの壁」を取り払い

行動を最適化する

「もう遅い」「自分には資金がない」といった「やらない理由」を探す心の癖は、成長を止める最大の要因です。シゲルさんは、89歳という年齢に関わらず、日々、常に前向きに相場と向き合っています。

個人投資家としてのメリットを最大化するには、条件の良し悪しを嘆くよりも、「今、自分にできる最善の策は何か」に集中することです。言い訳を捨てた瞬間に、本来取るべき戦略が明確に見えてくるはずです。

モチベーションを

「外部」から取り入れる技術

自分一人の意志力には限界があります。シゲルさんがバフェットさんの姿を見て、「自分もがんばらなあかん」と思ったように、私たちもロールモデルを持つことは、非常に有効な投資戦略です。

「89歳の現役投資家が日々、相場の最前線に挑んでいるのだから、自分もまだやれる」という具体的なイメージを持つことで、感情に流されず、冷静な判断を維持する一助となるでしょう。

