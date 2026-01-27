以前なら「出場困難」だった村上宗隆と岡本和真の選出に成功した背景とは？　“障壁”を取っ払ったサムライの生んだ「価値」

井端監督が侍ジャパンの追加メンバー10人を発表した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

充実の29人

連覇に向け、充実の顔ぶれが揃った。1月26日、侍ジャパンの井端弘和監督が都内で会見を実施。来る3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する追加メンバー10人を発表。これで手続き等の関係で遅れている1人を除く総勢29人のメンバーが決まった。

国内外から投打に精鋭たちが集う。興味深いのは、過去最多8人が選出されたメジャーリーグ組だ。

メジャーリーガーの選出を巡っては、MLBとは異なる保険加入手続きが必要となることなどから問題が噴出。「あの選手は球団の許可が出ないから呼べない」といった事情に日本代表は悩まされてきた。

しかし、今回は前回大会のヒーローである大谷翔平を筆頭に、山本由伸（ドジャース）、前回大会をメンバー発表直後に負った右脇腹の怪我で辞退した鈴木誠也（カブス）など多士済々の8人が選出された。「打倒・日本」を掲げる強豪たちと渡り合う上で、これほど頼もしいことはない。

そして、小さくない注目を集めたのは、村上宗隆（ホワイトソックス）と岡本和真（ブルージェイズ）の選出だろう。どちらも今オフにポスティングシステムを利用して海を渡った和製大砲だが、来季はいわば“ルーキーシーズン”。WBC開催時期が貴重なアジャスト期間であると考えれば、出場には懸念もなくはない。

では、選出の背景には何があったのか。会見において「こちらがオファーした当時は、まだヤクルト（村上）とジャイアンツ（岡本）に所属していた。その流れで向こうに行く中で本人たちは『WBCは出たい』と言ってくれた」と語った井端監督は、“交渉”の手ごたえを口にしている。

「彼らは（自分の）意向をふまえて最初から向こうの球団と巧く交渉をしてくれていた。それをふまえてもスムーズにいったのかなと思ってます」

WBCに出たい――。注目度の高い国際大会に出る意欲を示した村上と岡本は、移籍交渉においても日本代表としての出場条項を付帯。「契約社会」と言えるアメリカで重要度の高い“確証”を得られたことで井端監督としても話し合いは不安なく出来たのだろう。