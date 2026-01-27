»Ø´ø´±¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ö¾å¤ò¤É¤¦°ú¤Ã¤«¤²ó¤¹¤«¤À¤±¡¢¿´ÍýÀï¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¢¡ Â¾µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡©¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î¤¿¤á¤ËNPB»öÌ³¶ÉÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢27Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©¤Ê¤É¤¬³ÆµåÃÄ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¡Öº£Ç¯½é¤á¤Æ12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¹¤´¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ¾µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤äÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¤é¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤ò¤É¤¦°ú¤Ã¤«¤²ó¤¹¤«¤À¤±¡£¿´ÍýÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù