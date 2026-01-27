金正恩「女湯に突撃」のウラに隠された破廉恥な思惑

北朝鮮の金正恩総書記が1月20日、咸鏡北道にある温堡（オンポ）勤労者休養所の竣工式に姿を見せた。

朝鮮中央テレビが伝えた映像では、黒いロングコートに革靴という屋外用の装いのまま浴場エリアを歩き回り、利用者が着衣していたとはいえ女湯にまで踏み込む場面が映し出された。指導者の“現地指導”としては異様な力の入りようだ。

金正恩氏は就任以来、紋繍（ムンス）遊泳場や美林（ミリム）乗馬クラブなど、派手なレジャー施設の整備を誇示してきた。しかし、いずれも首都・平壌に集中し、地方住民の立ち入りは厳しく制限されている。国民生活の底上げとは程遠く、忠誠心を競わせる舞台装置にすぎなかった。

その点、温堡勤労者休養所は「全国の労働者」をうたう福利厚生施設だ。金正恩氏はここで、愛民姿勢を前面に押し出したかったのだろう。

だが、それはタテマエに過ぎない。北朝鮮では地域間移動すら統制され、利用者は当局による厳格な選別の対象となる。誰もが使える公共財ではなく、「選ばれた民」だけが恩恵に浴する仕組みだ。

女湯にまで踏み込む演出は、清潔や安全の確認を装いながら、私的領域に国家権力が無遠慮に介入する姿勢を誇示するものでもある。愛民を語りつつ、その裏で忠誠を迫る--。金正恩体制の本質が、破廉恥なほど露骨に表れた一幕だった。

とりわけ注目すべきは、この場面が国内向け政治宣伝として綿密に演出され、映像として全国に拡散された点だ。指導者が労働者施設の隅々まで目を配り、ときに私的領域にまで踏み込む姿は、「人民の生活を誰よりも気にかける最高指導者」という物語を強化する装置である。同時に、生活空間の奥深くにまで権力が及ぶ現実を無言で刷り込む効果も持つ。恩恵を受けるか、排除されるか。その線引きを決めるのは指導者ただ一人--女湯突撃は、その支配構造を象徴的に可視化した政治パフォーマンスにほかならない。