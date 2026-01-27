発達障害の人には「給油所」が必要だ！　当事者がみつけた「第三の支援」自助グループにしか果たせない役割

経済的支援制度を「起動装置」とたとえた青木氏に対し、石橋氏がさらにイメージを膨らませる。ばらばらに扱われていた医療、福祉、当事者それぞれを結び付ける、当事者ならではのアイデアは一読の価値ありと言えるだろう【第4回】

【対談者プロフィール】

●青木聖久（あおき・きよひさ）

日本福祉大学教授、精神保健福祉士。ソーシャルワーカーとして精神科病院や小規模作業所（現・地域活動支援センター）で支援にあたった経験もある。『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』（講談社）など著書多数。

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立し国内でも最大規模のグループに成長させる。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

運営ブログ→https://sakai-dd.hatenablog.com/entry/2025/11/25/123459

自助会は生きるための「給油所」

【青木】

前回は、生きづらさの一部を埋めて背中を押してくれるから、経済的支援制度は「起動装置」なのだ、という話が出ました。これについての石橋さんのご意見をまず聞かせてください。

【石橋】

「起動装置」という言葉は顔合わせでも青木先生からうかがっていましたが、実は僕のなかでも響くものがあり、すごく考えがめぐりました。自分なりにちょっと発展させて言いますね。

車でたとえると、制度はまさに起動装置です。止まっているエンジンをスタートさせるためのスイッチですね。そのスイッチを押さないとエンジンがかからないので、当然ですが走り出すこともできない。

すると医療は、壊れた壊れた部品を修理する「修理工場」と言えそうですよね。車のエンジンはかかった。少し前まで走っていた。ところがタイヤの具合がおかしくなってきた。じゃあ、どこでそれを直すのかといったら、修理工場です。インフルエンザになったら誰だって病院へ行く、薬も出してもらう、養生のしかたを教わる。でもって病気を治す。それと同じです。

そういう文脈のなかで僕は、僕らがやっているような自助グループとか当事者活動というのは、「給油所」つまりガソリンスタンドみたいなもんかなあ、と思いました。エンジンは起動してる、とくに壊れてるところもない、それでも1回も給油せずに走り続けるなんてことは、できませんよね。どこかで必ずガソリンが切れる。

ではどこで給油するか。現実には人間は車ではありませんから、自前で給油できる人も稀にはいます。でも、そういう人は少ない。これは発達障害があろうとなかろうと、一般に思われているより少ないのです。心が疲れてきたときにリフレッシュして、すぐにまた頑張れる人というのは本当にポジティブな人。簡単に真似してできるものではありません。僕もそうなんですけど、どっかで給油しないとガソリンがなくなっちゃって、ある日いきなり立ち往生してしまいます。

「共感」と「勇気づけ」がエネルギーになる

【石橋】

以上のように考えてくると、給油所はいろんなところにないとアカンよね、という発想が自然と湧いてきますよね。実際、ガソリンスタンドは日本全国にあるでしょう。同じように自助グループも、社会援助として多くの地域に林立していたほうが、より多くの人に給油できる。おおむねそんな考えで。僕は自助グループを広める活動をしています。

この僕のたとえ話からさらに言えるのは、「起動装置」も「修理工場」も「給油所」も、どれが一番とかいうのはない、ということ。どれも大切です。この3つが三位一体になって初めて、社会のなかで長い長い人生という道の上を運転しつづけていけるんじゃないでしょうか。……というふうにイメージしていったらイイ話ができたので、青木先生には感謝しきりです（笑）

【青木】

確かに使えそうなお話で、面白いですね。イラストがあると深みが出そうです。ところで今もちょうどお話に出ている自助グループなのですが、それに関連して私がちょっと思ったことがあります。

発達障害って、見た目では周囲にはわかりづらいですよね。なぜ「わかりづらい」のか、その理由はというと、人って、相手に1つ秀でたところを見つけると、勝手に〈他もできそう〉と、そんなふうに感じてしまうんですよね。

私と石橋さんとの共通の知人である当事者のAさんなんか、まさにそうじゃありませんか。非常に話がうまくて頭もいい。そんな人を見ると、「この人は全部できそう」なんて気がしてしまう。もちろん、まわりが勝手にそう思い込むだけなんですが、でも本人は、周囲が考えもしなかった何かが苦手だったりする。

こういうギャップって自助グループでは「あるある」だと思うのですが、そんな「あるある話」をして「あるある！」って言い合えるというのは、実はすごく大きなことだと思うのですが、石橋さん、いかがですか。

【石橋】

その経験こそ、僕らが「共感」と「勇気づけ」と名付けたものです。メンタルに何かチャージしてもらえたように感じる。まさに「給油」された感じですよね。

【青木】

そこでさらに、ふと思ったんですけどね。「給油」には２つの側面があるのではないかと。ひとつは、「しんどかった」「疲れた」という、マイナス面を吐露できるという側面。もうひとつは、嬉しいことがあったときに報告できるという側面です。

まわりから見たら、何が凄いのかわからない“小さな”こと。そんなことであっても、同じような「生きづらさ」を共有できている仲間なら、意味や凄さがわかる。そういうことって、きっとあるはずです。

そんなふうに、「吐露」できるとともに「報告」もできる、みたいな、そんな場だと考えると、自助グループというガソリンスタンドのその中身を、どんどん探ってみたくなる。そんなことをしても面白いですね。

【石橋】

そうですね。バッテリーのなかには、残量が20％残ってる状態で充電しようとすると、その残っている分を全部放電してゼロにしてから充電を始めて、100％にする機能がついているものものあります。自助グループで吐露するというのは、その放電機能にたとえられるかもしれませんね。

安定している人ほど支援をうまく使っている

【青木】

なるほど。ちょっと具体的な話に踏み込みますが、実は発達障害の方の「生きづらさ」って、専門家も意外と理解できていないところがあるんですよ。たとえば、経済的支援制度のなかでも中核的ものに「障害年金」があります。ご存じのはずです。

ここで「買い物ができません」という当事者の方がいたとしましょう。ところがそれだけでは「障害年金の対象にならない」というのを暗黙の前提にしてしまっている専門家も多いのです。日常生活の評価が大事だとわかってはいても、当事者の日常生活がなかなか想像できない。

ある発達障害の当事者Bさんは、スーパーの「掘り出し物」「特売」のような派手なコーナーがあると、そこに惹きつけられてしまって、2時間ほどずーっと動けなくなってしまうという特性がありました。もちろん、生きづらさはそれだけではなくて、他にもいろいろあるので日常生活は不便だらけです。

しかし、Bさんから「買い物ができない」と言われてそこまで想定できる専門家はなかなかいない。そんな事情もあって、当事者が支援につながりにくい……といった面があると私は思っています。石橋さんのまわりでは、障害年金の制度を使っている方はいますか？

【石橋】

使ってる人はけっこう多いですよ。参加者の2〜3割ぐらいが使ってるなという印象です。かつ、「安定している人」がよく使ってる、という感じを受けています。

【青木】

制度を使ってる人の方が安定している、という感じですか？

【石橋】

そう思います。「ちゃんと起動できてる」という印象を受けますよ。

『「生きづらさ」の正体はこれだった…発達障害の人を縛っている「昭和の呪い」とは何なのか』へ続く。

