【超有望】紙おむつに自動ドア…ニッポンの隠れた「世界ナンバーワン企業」30銘柄を教えましょう

ニッチな業界で世界一の日本企業

「今年は、株価を予想するのが難しい年です。そんな時は、投資先としてニッチな業界で世界シェアを誇る企業に注目するのもよいでしょう。

株価が比較的安定し、配当利回りが4％前後の銘柄が一定数あるうえ、市場規模が小さかったり競合が少なかったりして、他社と比較しにくいため投資家も評価しづらく、株価が割安に放置されている場合もあります」

そう解説するのは、金融アナリストの三井智映子氏だ。世界一と聞いてトヨタやソニーを思い浮かべる人もいるかもしれないが、ニッチな業界にも世界一の日本企業はある。著書に『世界シェアNo．1のすごい日本企業』がある経済ジャーナリストの田宮寛之氏が語る。

「他社が真似できない高い技術や独自のノウハウをもっているにもかかわらず、アピールが十分でないために知名度が低い企業はたくさんあります。GNT（グローバル・ニッチ・トップ）といわれ、縁の下の力持ちのような存在です」

では、具体的にどんな企業があるのだろうか。前出の三井氏が教えてくれた。

「鈴茂器工という食品の自動化機器メーカーの寿司ロボットは世界シェア74％、ご飯盛り付けロボットは同83％です。回転寿司チェーンで使われる寿司ロボットは替えが利きにくく、導入後の消耗品・衛生資材の提供や保守サービスまで手がけています。

近年、飲食業界では自動化ニーズが高まり、健康ブームやアニメの影響も相まって海外では寿司やおにぎりの人気が広がっています。注目してみてはいかがでしょうか」

航海用レーダーの需要拡大が見込まれる

ここからは、実際に企業に話を聞いてみよう。まずは、'48年に世界で初めて魚群探知機を実用化した古野電気だ。

同社は船舶業界の電子機器を幅広く手がけており、周囲を把握し衝突を防ぐ商船向けレーダーで信頼を得て、世界シェア43％、漁業向け電子機器では同49％を占める。同社執行役員の高木淳氏が語る。

「全都道府県に拠点を設け、漁港に出向いて漁師の方々と話し、ニーズを直接つかんで商品を開発してきました。私たちは『浜営業』と言いますが、日本の古き良き営業スタイルを浜辺で愚直に続けてきたのです。

いまでは世界100ヵ国以上に販売拠点があり、南米のエクアドル沖で船が立ち往生した場合でも、現地にエンジニアを派遣しています」

世界の新造船需要は拡大傾向で、同社の航海用レーダーなどの船舶用電子機器はさらなる需要拡大が見込まれる。

センサーをマーケティングに応用

また、高齢化も世界的に進んでいるため、医療業界が廃れることはない。たとえば、医療機器メーカーのマニーは白内障向けの眼科ナイフで世界シェア30％を誇る。同じく、赤ん坊がミルクを飲む哺乳瓶もニーズは底堅い。ピジョンは、赤ん坊が母乳と同じように飲める哺乳瓶を開発して海外の売り上げを伸ばしている。

赤ん坊向けの生活用品としては、紙おむつの素材をつくる日本触媒がある。同社は、小さじ1杯で最大3ℓの水を吸収する高吸水性樹脂（SAP）を開発したことで、それまで赤ん坊の布おむつを洗って使い回していた親たちの手間を大幅に減らした。

また、ナプキンなどの衛生材料向けにもSAPを生産し、国内外5拠点で世界需要の約4分の1を占める。同社の吸水性樹脂事業本部副本部長である池内博之氏が語る。

「ドラッグストアの紙おむつの棚に並ぶ大手メーカーの多くの商品には、弊社のSAPが使われています。

コロナ禍に出生率が低下したことで需要は減りましたが、インドやアフリカなどグローバルサウスと呼ばれる地域では人口が増えており、需要が伸びています。日本やヨーロッパでは子供が減少しているものの、大人用の紙おむつの需要は増加しており、今後は全体で年率3％前後で需要が伸びると見ています」

身近にある「世界一」

意外にも、身近な場所に世界一の企業はたくさんある。たとえば自動ドアだ。

'80年に遠赤外線自動ドアセンサーを開発したオプテックスは、天候に左右されない精度が高いセンサーで信頼を勝ち得て、世界シェア30％となった。さらにその技術を応用して開発した、侵入者を検知する屋外用防犯センサーでも世界シェア40％を占める。同社の広報担当・岡井良文氏が語る。

「自動ドア、防犯に続く第3の柱として伸びているのが「車両検知」です。駐車場の空き状況をリアルタイムで把握するセンサーは、駐車場で車を停めるとランプが緑から赤に変わる満空表示に使われています。

センサー情報は、商業施設や観光地で曜日・時間帯、エリア別の賑わいを計測して、テナント誘致や導線設計に活用されています」

後編記事『実は「カニかま製造マシン」が世界でめちゃくちゃ売れていた…！ニッポンの隠れた超一流企業を知っていますか』へ続く。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【つづきを読む】実は「カニかま製造マシン」が世界でめちゃくちゃ売れていた…！ニッポンの隠れた超一流企業を知っていますか