子どものしつけはここから始める！　幼児には意外とできない「おへんじ」を楽しく教える方法

人間関係をつくる第一歩となるのが「挨拶」です。IQ120を超える優秀な園児を多数育ててきた「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長は、幼児教育において挨拶をことのほか重視しています。それは挨拶ができることと、その習慣化で子どもに多くの力を身に付けさせることができるからです。小泉氏の考えを著書『最高の育て方事典』から紹介します。

「自由放任」では育たないものがある

乳幼児期の子育ては自由放任でいい、という考え方の人もいますが、私は、子どもが１歳くらいのごく小さいうちから規範意識を育てるべきだと思っています。

1〜３歳までの子は素直で好奇心旺盛で、大人、とくに親が「やろう」と言ったことには何にでも興味を持ち、喜んで取り組みます。ルールすら面白がって覚えてしまうそんな時期に規範意識を育てるのは、まさに時宜にかなった教育（適時教育）です。

成長するにつれ、子どもの世界にもルールは増えていきます。遊びがいい例で、「鬼ごっこ」ひとつとってみても、ルールが理解でき、たとえ鬼がイヤでも堪（こら）えてルールを守れなければ、遊ぶことなどできません。

就学し、さらに成長して社会に出れば、もっと多くのルールを守らなければならなくなります。

まったくの自由放任では、子どもに規範意識を身に付けさせることはできません。子どもの「できる」を増やすため、そして将来のためにも、振る舞い方の教育を始めましょう。その第一歩は「おへんじ」です。

遊びで「おへんじ」を身に付ける

子どもに「おへんじ」、つまり、名前を呼ばれたら「はい」と返事をできる心がけを身に付けてもらうとき最も大事なのは、「親がちゃんと返事をする姿を見せること」です。

小さな子は、そもそも「呼ばれたら返事をする」ということ自体がわかっていません。

たとえば面談などのため親子で幼稚園を訪れたとき、銀行、役所、病院などの待合で名前を呼ばれたとき、親が「はい」と答える姿を見せ続けることで、子どもは、

〈名前を呼ばれたらあんなふうに答えるんだな〉

とわかるようになっていきます。

家庭で返事を「遊び」にして、子どもの学びを後押しすることもできます。手順はこの下にイラストを使って示し、さらにそのあとでもう少し詳しく説明します。

たとえば、まず母親が父親に「田中たかしさん」と名前で呼びかけます。

呼ばれた父親は「はい」と、ピシッと手を挙げて答えてお手本を見せます。

ここまでやっておいてから、子どもの名前を呼んで、親の真似をして答えてもらいます。

ときには母親が、わざと「吉田太郎さん」などとそこにいない人の名を呼び、それに対して父親が答えない、という場面を交えましょう。

すると、「自分の名前が呼ばれたときだけ返事をする」という、その場の暗黙のルールが子どもにもわかるようになっていきます。

簡単な遊びですが、自分が呼ばれるまで待つ（自制）、呼ばれたら自ら返事をする（自律・自発）心がけが育ってきます。これらは後の生活でも学びのなかでも大切なものです。

さらに大人が「元気にお返事できてすごい！」「指先までビシッと手が挙がってるね」と具体的にほめれば、子どもが〈いまやったことが良いことなんだ〉と理解して、次からも、あるいは実際の生活場面でもやるようになります。このように、子どもにやらせて・大人がほめるのがポイントです。

