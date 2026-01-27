スノーボード・ハーフパイプの平野流佳選手がミラノ・コルティナ五輪金メダルに向け、自身の強みを語りました。

W杯種目別で3シーズン連続で年間王者に輝いた平野流佳選手。平野流佳選手の武器はトリプルコーク1440という縦3回転、横4回転の大技です。

この技は平野歩夢選手が2022年の北京五輪で世界初成功させ金メダルを獲得した技。ですが4年が経ち、今ではトップ選手の多くがこの技を取り入れている状況です。

そのなかでさらに平野流佳選手のみが出来る大技が、トリプルコーク1440からのキャブトリプルコーク1440と連続で決める世界で唯一のルーティン。

多くの選手が利き足を持っていますが、この連続技をすると、まずは利き足の左足で踏み切ると横に4回転するため着地後が必ず右足が前となります。連続で行おうと思うと利き足と逆の足で踏み切る必要があります。

平野流佳選手は両足が利き足ではありませんが「パイプだとどちらも同じレベルで滑れる。ルーティンに入れる選手はいるけれど、スイッチ(逆足)が得意な選手は少ない」と強みを持っています。だからこそトリプルコーク1440の連続技が可能となるのです。

「難易度が高いので、トリプルコーク1440の連続を世界大会で決めている選手はいない。トリプルコークのコンボを決めて金メダルを決めたい」と意気込みました。

(2026年1月25日放送Going! Sports&Newsを再構成)