¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Æ¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Îºî¤êÊý¡ªÍÂ¼ÃÒ·Ã¥×¥í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬É¬ÆÉ¡£
ÍÂ¼¼«¿È¡¢»ºµÙ¤ä°é»ù¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤ë〝¤¤¤í¤Ï〞¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Æ¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òºî¤ë
¥¿¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÄÀ¤á¤ë»Å¾å¤²¤ò¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡£°ú¤Ã¤«¤±¤ä¥×¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¥Ñ¥Ã¥È¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÂÇ¤ÁÊý¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤¬½ÅÍ×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¤Î·¹¸þ¤äÌÜÀþ¤Î〝¥º¥ì〞¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£
¤³¤Î〝´¶³Ð¤Î¥º¥ì〞¤ò½¤Àµ¤·¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥È¥íー¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤ËÀµ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¡£
2¥áー¥È¥ë¤Î¡ÖÊ¿¤é¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¡×¤Î¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Æ3µåÂÇ¤Ä¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¹½¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÂÇµå¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦
¥«¥Ã¥×¤Î±¦¤Ë³°¤ì¤ë
±ó¤¯¤ËÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜÀþ¤¬¥Üー¥ë¤è¤ê¤â¼êÁ°Â¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥«¥Ã¥×¤Îº¸¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤¹¤ë¡£¥×¥Ã¥·¥å¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¥«¥Ã¥×¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤ë
¶á¤¯¤ËÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜÀþ¤¬¥Üー¥ë¤è¤ê¤â±üÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥«¥Ã¥×¤Î±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤¹¤ë¡£µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ú¤Ã¤«¤±¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡ÖÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¡×¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡
¥Ø¥Ã¥É¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊËÀ¾õ¤ÎÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¹½¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½¤Àµ¤·¤è¤¦
ÂÎ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¥«½ê
¡ÖÎ¾¥Ä¥ÞÀè¡×¡ÖÎ¾¸ª¡×¡ÖÎ¾¸Ô´ØÀá¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ò·ë¤ó¤À3¥«½ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¸þ¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¹¥È¥íー¥¯¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ä¥ÞÀè¤À¤±¥ªー¥×¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤âOK
¥¹¥È¥íー¥¯¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï¤Ò¤È¤Ä
µ»½ÑÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤º¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤Î1ÈÖ¤ÎÈë¤±¤Ä
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÂ¼ÃÒ·Ã
¡ü¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤Á¤¨¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£159cm¡£JLPGA¥Ä¥¢ーÄÌ»»14¾¡¡Ê¥á¥¸¥ãー1¾¡¡Ë¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ëLADY GO CUP¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¿ÔÎÏ¡£ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡á¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡¢Âµ¥ö±º¥«¥ó¥Ä¥êー¥¯¥é¥ÖÂµ¥ö±º¥³ー¥¹