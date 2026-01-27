広島は２６日、春季キャンプ１、２軍メンバーの振り分けを発表した。末包昇大外野手（２９）は２軍スタートが決定。昨季４番も務めた主砲は、アピールを続けて少ないチャンスをつかむ決意を示した。ケガ以外で春季キャンプで１軍メンバーから外れるのは自身初。新井貴浩監督（４８）が選手たちに結果主義で横一線の競争をさせる方針を示す中、末包は２月１０、１１日に１軍で行われる紅白戦出場に照準を合わせていく。

自らの立ち位置は分かっている。己を客観視できているから、末包は２軍キャンプスタートにも泰然自若の姿勢を貫く。「『横一線、実力で』と言われていて、スタートがどこ（１軍か２軍か）だろうが、自分としては実戦に向けてやることは一緒」。練習でアピールし、実戦で結果を出す。軸をぶらすことなく、定位置奪取への道を進む心意気を示した。

昨季はチーム内で２番目となる本塁打（１１本塁打）と打点（６２打点）を記録した。一方で秋季キャンプは不参加だったこともあり、２軍キャンプスタートは「そうだろうなと思っていた」と冷静に受け止めた。

末包の主戦場である外野の両翼を見渡すと、左翼はファビアンの存在感が頭一つ抜けている。右翼も秋山やドラフト１位・平川といった面々が定位置確保を目指す。今季の目標に掲げる「３０本塁打、１００打点」を達成するには、まずはこれらの選手との争いに勝たなければならない。

「他とは違うもの、圧倒的なものを見せれば、おのずと評価も上がってくると思う」と前を向く。今オフは元中日の和田一浩氏に弟子入りし、逆方向への長打を増やす取り組みを継続中だ。

２月１０、１１日に１軍で予定されている紅白戦に向けては「もしチャンスがあれば、そこで結果として見せられれば」と意気込む。結果主義の競争を実力で勝ち抜く。