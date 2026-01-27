27日に公示される衆院選。大分1〜3区は26日現在、計12人が立候補を予定。いずれも異なる構図で、2月8日の投開票に向け、激しい論戦が予想される。（敬称略）

■1区

出馬を表明しているのは5人。野党系無所属の前職吉良州司（67）が立候補の準備を進める中、前回24年の衆院選は共闘に加わった国民民主党が党本部主導で新人の堤淳太（47）を擁立した。連合大分と立憲民主党県連は、どちらにも推薦を出さないことを決めている。中道改革連合は独自候補を擁立しない。

他の3人はいずれも新人で前回に続く出馬。父が閣僚経験者である自民党の衛藤博昭（46）は、前回は協力関係にあった公明党が自主投票とした影響がどう出るか。昨夏の参院選大分選挙区で10万票以上を集めた参政党の野中しんすけ（39）、13回目の国政挑戦となる共産党の山下魁（49）も立候補を予定する。

■2区

自民の広瀬建（52）と中道の吉川元（59）が前職同士の一騎打ちを繰り広げる見込み。前回は保守分裂の三つどもえとなり、無所属だった広瀬が初当選し、吉川は比例復活した。

広瀬は25日に事務所開き。高市内閣の農林水産政務官を務め「首相のリーダーシップの下、強い経済をつくることが地方創生につながる」と強調した。27日の公示日は佐伯市から日田市まで選挙区全体を回る。

25日、吉川の佐伯市での集会に中道共同幹事長の安住淳が登壇。その後に公明県本部も訪問し、協力を確認した。「2区は全国的な象徴区」と安住は語る。吉川は27日、地元の臼杵市からスタートする。

■3区

自民の前職岩屋毅（68）に新人4人が挑む。いずれも女性で、中道の小林華弥子（58）は前回に続く出馬。右派的主張を展開する参政の野中貴恵（41）、日本保守党の岩永京子（64）、政治団体代表の平野雨龍（31）も準備を進める。

岩屋は24日、杵築市などで国政報告会を開いた。陣営幹部は「一番厳しい選挙」と混戦を見据える。

小林の事務所開きには公明の市議も姿を見せ、中道としての協力態勢をアピールした。

野中は25日夕に街頭活動。日出町のイスラム教徒向け土葬墓地建設に反対を唱え、支持を求めた。

岩永は24日に集会を開催。弁護士でテレビ出演も多い党参院議員の北村晴男が駆けつけ、気勢を上げた。

平野は支持を求めて地域を地道に歩いている。SNSも活用し、知名度アップを図る。

（中野剛史、森亮輔、稲葉光昭）