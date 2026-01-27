村議会の不信任決議で前村長が辞職したことに伴う熊本県球磨村長選で、25日に初当選を果たした無所属新人の大岩禎一氏（62）は「村政の混乱と停滞から脱却し、村民、議会、村が一致団結した誰一人取り残さない村づくりに取り組む覚悟だ」と抱負を語った。任期は25日から4年。村政の正常化を図るとともに、熊本豪雨からの復興や人口流出などの課題に効果的な対応を進めることができるか。手腕が問われる。

元県森林局長の大岩氏は同村神瀬出身。一騎打ちだった24年3月の前回村長選に出馬したが、前村長の松谷浩一氏（63）に敗れた。

雪辱を期した今回は行政経験や国や県とのパイプをアピール。前回は中立だった自民党の国会議員や地元県議の支援を受けた。

26日に村役場に初登庁し、職員や支援者ら約100人が出迎えた。就任式では、幹部職員に「一日も早く健全な村に戻したい。村民を第一とした政治と行政に変えていきたい」と訓示して協力を求めた。

松谷氏は昨年12月、長年対立してきた村議会から「政治的判断能力に乏しく、村政を進められない」と不信任を突き付けられて辞職を選択。いったん表明した出直し選への不出馬意向を翻意し「村民に判断していただく」と返り咲きを目指したが、支持者離れは止まらなかった。落選が決まると「大差で敗れたことをしっかりと受け止める。新村長をしっかりと、もり立てていきたい」と述べた。

最後まで投票先に悩んだという村の70代男性は「村長も議員も村民の声に耳を傾け『両輪』として豪雨からの復興を進めてほしい」と話し、村政の一日も早い混乱収束を願っていた。

当日有権者数は2289人。村長選の投票率は82・96％で、前回選挙を2・17ポイント下回った。

◆

村政の混乱に絡んで自主解散し、9人が争った村議会（定数8）も投開票され、新人1人と前職7人が当選した。（古川剛光）

■球磨村長選得票

当 1060 大岩 禎一 62 無新

772 松谷 浩一 63 無前

49 加納 一郎 52 無新