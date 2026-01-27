阿蘇山の中岳火口内で遊覧ヘリコプターが大破した状態で見つかり、搭乗者3人が安否不明となった事故は、機体が火口壁の急斜面にあり、火山ガスの危険性もあることから救助活動が難航。26日夕方までに行方は分かっていない。

26日は、県警や阿蘇広域消防の捜索隊がドローンでの現場確認などを実施した。23日にあった自衛隊、国土交通省の関係者も含めた合同調整会議では、二次被害を避けながらの救助について論議した。長期化を危惧する声も出たという。

運航会社や消防によると、ヘリは20日午前10時52分、市内の観光施設「阿蘇カドリー・ドミニオン」を離陸。飛行は約10分間の予定で、同11時ごろ連絡が途絶えた。約5時間後、大破した機体が見つかった。台湾の男女と、日本人の操縦士が乗っていた。

木村敬知事は26日の定例会見で「乗客2人は熊本観光を楽しみにして来た台湾の旅行者と聞いた。大変胸が痛い。一刻も早い発見を願っている」と語った。

県警は、22日までに撮影した現場の写真と映像を公開した。ヘリが火口のふちから約50メートル下の断崖にある様子が確認できる。（藤崎真二）