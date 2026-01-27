重機がうなる石木ダム建設工事現場の一角。反対する住民や支援者が座り込むテントの近くに、長崎県が「工事現場の安全確保」のために設けたカメラがある。

「（現場に）入らんよう、監視されとる」。1月15日、この日が当番の住民女性は自嘲気味に言った。

2010年から断続的に続く抗議の座り込みは現在、工事がある平日の午前中に、この場所とダム本体の堤防が置かれる場所の2カ所で実施。県と、ダムに反対して水没予定地に暮らす13世帯のいびつな緊張関係を象徴する光景だ。

川棚町を流れて大村湾に至る川棚川の治水力を高めるため、本流の掘削などに加えて県が「不可欠」とするのが支流の石木川に建設中のダム。町に隣接する佐世保市の利水も兼ねるという。

事業が国に採択されたのはちょうど半世紀前の1976年1月9日。社会に資する事業のようにも思えるが、県と反対住民に生じた緊張もあって工事は遅れ、完成していない。きっかけは事業採択6年後の82年5月21日、県が強制的に測量に乗り出し、機動隊を投入したことにある。

腕や脇を抱えられ、立ち退かされる住民たち。そこに子どももいた。県の判断、行為を「信義にもとる」と批判する根拠が、採択の前に地元が県を信じて交わした覚書にある。

＜県は、地元の同意を得て、石木川の河川開発のための地質調査及びその周辺の地形測量を実施するものとする−＞。これを破られた衝撃は今なお残る。

◆

4年前、全国最年少で誕生した現知事は就任8日後には現地に出向いてあいさつを交わすなどフットワークの軽さを見せ、反対住民との面会は半年で5回に達した。「今度はちょっと、違うかもしれん」。住民らは本気で期待した。

だがそれはしぼんでいく。記者会見や議会では、2032年度のダム完成に向けて「広域行政の長として責任ある判断をする」と繰り返し言明。住民を排除する行政代執行の是非を問われると、「ご理解いただけるように努める」と、丁寧な言い回しをするものの否定はしない。

さらに期限までの完成には26年度中にダム本体の堤防建設工事を発注する必要があるとして、代執行の手始めに反対活動の拠点の一つ「団結小屋」を撤去する可能性をにおわせる。

県と長く向き合う住民の男性は「最初は現地を知ろうとしたのかもしれないが、その考えを貫けないのは、これまでの知事と変わらない」と口にする。背景に、知事を誕生させた団体、業界、有力政治家の存在を感じている。

行政には確かに継続性が求められる。首長が交代するたびに施策が変われば混乱を招く。だがそこに、選挙を通じて県民に選ばれたトップならではの「理」や「情」はないのか。住民に共通するのは「ダムを推進するにしても、もっと意見を聴くなどやり方があっていいのではないか」という素朴な考え方。そこには過去の出来事への恨みではなく、古里を守りたいという哀願がある。

現職を含めた歴代知事にそうした思いが通じないから、「対話」が成立しない。水没予定地に暮らす一人、岩下すみ子さん（77）は言う。「私たちはずっと同じことを訴えてきたし、これからも続けていく」。対応が問われている。（重川英介）