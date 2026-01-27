　25日に投開票された長崎県松浦市議選（定数15）は、26日未明に新議員の顔触れが決まった。内訳は現職9人、新人6人。党派別では自民1人、共産1人、公明1人、無所属12人だった。定数は前回から1減となっていた。

　投票率は69・93％。前回は68・93％だった。当日有権者数は1万6867人（市選管調べ）。

　松浦市長選は無所属で現職の友田吉泰氏（61）が、無所属新人で元市議の大橋尚生氏（50）との一騎打ちを制し、3選を決めた。

■松浦市長選最終得票
当　6，951　友田　吉泰　61　無現
　　4，710　大橋　尚生　50　無新

■松浦市議選最終得票（定数15−立候補者数20）
当　943　吉岡　健次　無現
当　884　小川　晃弘　無新
当　826　武辺　鈴枝　自現
当　813　宮田　悟史　無新
当　812　福本　宗典　無新
当　803　崎田　広美　無現
当　752　川下　高広　公現
当　702　志水　　周　無現
当　636　鈴立　靖幸　無現
当　607　村尾　一樹　無新
当　580　椎山　賢治　無現
当　501　神田　　稔　無現
当　476　岩本　裕美　共新
当　470　金井田秀規　無現
当　461　紙本　宏幸　無新
　　412　高田さおり　無新　
　　350　徳田　詳吾　無現　
　　224　前田　豊実　無新　
　　199　山田　良夫　維新　
　　135　氏山　勝敏　無新　