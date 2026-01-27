［長崎県］松浦市議選15人決定 市長選は友田氏3選
25日に投開票された長崎県松浦市議選（定数15）は、26日未明に新議員の顔触れが決まった。内訳は現職9人、新人6人。党派別では自民1人、共産1人、公明1人、無所属12人だった。定数は前回から1減となっていた。
投票率は69・93％。前回は68・93％だった。当日有権者数は1万6867人（市選管調べ）。
松浦市長選は無所属で現職の友田吉泰氏（61）が、無所属新人で元市議の大橋尚生氏（50）との一騎打ちを制し、3選を決めた。
■松浦市長選最終得票
当 6，951 友田 吉泰 61 無現
4，710 大橋 尚生 50 無新
■松浦市議選最終得票（定数15−立候補者数20）
当 943 吉岡 健次 無現
当 884 小川 晃弘 無新
当 826 武辺 鈴枝 自現
当 813 宮田 悟史 無新
当 812 福本 宗典 無新
当 803 崎田 広美 無現
当 752 川下 高広 公現
当 702 志水 周 無現
当 636 鈴立 靖幸 無現
当 607 村尾 一樹 無新
当 580 椎山 賢治 無現
当 501 神田 稔 無現
当 476 岩本 裕美 共新
当 470 金井田秀規 無現
当 461 紙本 宏幸 無新
412 高田さおり 無新
350 徳田 詳吾 無現
224 前田 豊実 無新
199 山田 良夫 維新
135 氏山 勝敏 無新