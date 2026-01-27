長崎県知事選の新人候補、平田研氏は石木ダム建設を巡り、有識者の意見を聴く「流域委員会」を設置する考えだが、現職の大石賢吾氏はこれに異を唱えている。委員会は反対住民らがダムに関する技術的な疑問点を協議する場として、昨年12月に設置を要望。県は「不要」と回答した経緯がある。

国土交通省の官僚出身の平田氏は、県と住民との対話が進まない現状を「にらみ合い」と表現。「合意形成のための丁寧なプロセスの一環」として、有識者の意見を聴くことには意味があるとの見解を示す。

これに対して大石氏は告示日にあった佐世保市の集会で、「ダムを見直す必要があるなど根拠が明確でなければ、設置すべきではない」と言及した。

大石氏の応援演説に立った佐世保市長の宮島大典氏もこれに呼応。委員会の設置で事業が停滞すると指摘し「事実上、ダム計画を見直すことだ」と述べた。

こうした発言に平田氏は「『設置すれば事業を見直さないといけない』と思い込んでいること自体、私には理解できない」と反論。真っ向から対立する。

新人の筒井涼介氏は石木ダム建設を「県による人権侵害」として事業の中止を訴える。（重川英介）